Michelle Hunziker ha pubblicato un post per sua figlia Aurora questa mattina di 22 gennaio: il messaggio da brividi ha fatto commuovere tutti i loro fan. Diamo insieme un’occhiata.

Michelle Hunziker è la splendida conduttrice, ex moglie di Eros Ramazzotti, sposata con Tommaso Trussardi dal 2014. Dalla relazione con il famoso cantante italiano è nata nel 1996 la magnifica Aurora: la Ramazzotti ha seguito i passi della mamma ed oggi è un profilo piuttosto affermato nella televisione italiana. Il suo profilo Instagram conta 1,7 mila followers e spesso regala loro scatti davvero da togliere il fiato. La mamma è molto orgogliosa di lei e per questo motivo ha deciso di dedicarle un tenero post su Instagram: la foto vede Michelle molto giovane con la piccola Aurora nata da poco. Il messaggio scritto nella didascalia è da brividi e tra i commenti si legge la commozione dei fan: diamo un’occhiata.

Michelle Hunziker, messaggio da brividi per Aurora: fan commossi

Michelle Hunziker ha fatto commuovere tutti questa mattina di mercoledì 22 gennaio 2020. Il suo profilo Instagram oggi è stato aggiornato con un post dedicato alla figlia avuta con il famoso cantante Eros Ramazzotti, Aurora. Si tratta di una vecchia foto di mamma e figlia, appena nata, d’estate: il messaggio scritto da Michelle ha commosso tutti. “Non ce n’è….anche oggi ti guardo e ti continuo a vedere così…sei la mia pallina morbidosa. Oggi sei una bellissima donna, forte e determinata e quando ti guardo mentre mi parli di vita e di progetti futuri, ti ascolto attentamente e ti prendo sul serio…solo che il mio cuore scoppia di tenerezza….è più forte di me. Ti amo pupi” sono le parole della conduttrice televisiva che dimostra con queste parole tutto l’amore che prova per la sua primogenita. Michelle Hunziker in seguito, da Tommaso Trussardi, con cui si è fidanzata nel 2011 e sposata nel 2014, ha avuto due bimbe, Sole e Celeste, nate nel 2013 e nel 2015.

Tantissimi i commenti ed i like al post: i fan si sono davvero commossi nel leggere queste splendide parole. Non poteva mancare Aurora tra i commenti: la giovane ha scritto “La tua pallina morbidosa mood forever. Love you”.