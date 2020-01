Grande Fratello Vip, Pago non trattiene le lacrime: le parole su Serena che spiazzano

Durante il daytime del GF Vip sono state mandate in onda delle immagini di Pago mentre, in lacrime, dice delle parole su Serena che hanno spiazzato tutti.

Continua l’appuntamento con il daytime del GF Vip. Anche oggi, mercoledì 22 Gennaio, è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata. Che, come al solito, ci ha mostrato dei momenti inediti di alcuni dei concorrenti. Non soltanto un momento di sfogo di Clizia Incorvaia in compagnia di Ivan Gonzalez sulla sua precedente relazione con Francesco Sarcina, ma anche Pago in lacrime. Qualche ora fa, infatti, vi abbiamo parlato di una clamorosa confessione che il cantautore sardo ha fatto sulla sua ex fidanzata a Paola Di Benedetto. Una confessione che, tra l’altro, non è assolutamente passata inosservata a Serena. Che, tramite alcune Instagram Stories, ha manifestato apertamente il suo malessere. Ma non è finita. Perché, da come mostrato dalle immagini di qualche ora fa, l’ex concorrente di Temptation Island è ritornato a parlare dell’ex tronista e, soprattutto, della loro relazione. Ecco cosa dice.

Pago in lacrime nel confessionale del GF Vip: le parole su Serena

Non l’avevamo mai visto così da quando è entrato nella casa del GF Vip, Pago. Eppure, probabilmente per la prima volta, il cantante sardo è apparso malinconico. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, chiamato nel confessionale, ha confessato di essersi svegliato nostalgico e con il pensiero fisso su Serena. Sono passate diverse settimane dal loro incontro nella casa. Eppure, le parole che l’ex tronista gli ha detto rimbombano nella sua testa. “Voglio capire se sono parole che voglio sentire da qui fino a quando uscirò oppure voglio mettermi in testa qualcos’altro”, dice Pago. Ovviamente, la mancanza della sua fidanzata l’avverte. E non lo nasconde affatto. Ma ciò che dice a Fernanda Lessa, in un momento di confidenza, spiazza davvero tutti.

Alla sua compagna di viaggio, Pago non solo conferma di amare ancora Serena Enardu, ma di essere anche consapevole di non volere iniziare una nuova storia con lei e, magari, svegliarsi al mattino innervosito perché in sogno ha ripensato a tutto quanto accaduto in questi ultimi mesi. “Le strade sono due. Il bicchiere rotto, aggiusta una cosa che magari si rompe nuovamente e lo devi riaggiustare. L’altra strada è prendere un bicchiere nuovo e metterlo qui. Questa strada ci sono due vicoli: uno è farlo con lei; l’altro è farlo senza di lei”, conclude Pago. Insomma, l’indecisione del cantante è davvero tanta. Ma cosa deciderà di fare?