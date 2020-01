Grande Fratello Vip, Pago torna a parlare di Serena: la confessione a Paola Di Benedetto nella Casa più spiata di Italia.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip entra sempre di più nel vivo. I colpi di scena nella Casa più spiata della tv sono all’ordine del giorno. E, tra i concorrenti più in vista, c’è senza dubbio lui, Pago. La sua tormentata storia d’amore con Serena Enardu appassiona i telespettatori da ormai tanti mesi. Prima a Temptation Island, poi al Grande Fratello Vip. Nella Casa, Pago sta avendo modo di riflettere su quale decisione prendere in merito alla sua vita sentimentale. Serena, ormai è chiaro, è decisa a voler tornare con lui, ma il cantante nutre ancora parecchi dubbi. Dei quali ha parlato, qualche ora fa, con la sua coinquilina Paola Di Benedetto. Una scena che la Enardu ha seguito in diretta, non riuscendo a trattenere le lacrime. Ecco cosa ha rivelato Pago durante la chiacchierata in Casa.

Pago torna a parlare di Serena. Il concorrente del Grande Fratello Vip si sta godendo la sua avventura all’interno del reality. Ma, inevitabilmente, il pensiero di Serena e della sua complicata situazione sentimentale è sempre presente in lui. Qualche ora fa, il cantante si è lasciato andare ad alcune confidenza con Paola, alla quale ha raccontato di sentirsi come ‘diviso’ e di non sapere cosa fare realmente. “Vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi. Io voglio che non ci siano di nuovo gli stessi errori.”, rivela Pago, che appare molto combattuto. Secondo la Di Benedetto, Serena è realmente intenzionata a tornare con lui, ed è sicura di aver visto una donna realmente ‘innamorata’. Ma questo non è bastato a spazzare via i dubbi di Pago, che non sembra aver ancora dimenticato l’esperienza di Temptation Island Vip: “Lei ha sbagliato ad andare lì in una situazione così delicata, me lo doveva dire prima. Se io avessi saputo, non avrei rischiato. È stata molto forte la sua mancanza di rispetto nei miei confronti”. Pago sembra soffrire ancora troppo per i comportamenti di Serena nel reality dedicato alle coppie, ed è quello che non gli permette di lasciarsi andare.

Insomma, un Pago diviso a metà. Un uomo innamorato, che confessa però di non volere prendere la decisione sbagliata: “Mi ha fatto molto piacere il suo gesto di entrare in Casa, ma devo essere sicuro io adesso. La palla è passata a me adesso. Non voglio avere ripensamenti”. Riuscirà Pago a chiarirsi le idee durante la sua permanenza al GF Vip? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.