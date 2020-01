Maurizio Costanzo interviene sulla querelle del Festival di Sanremo 2020: duro attacco a Monica Bellucci, ecco le parole del giornalista e conduttore

Manca meno di un mese al Festival di Sanremo 2020, ma ormai la televisione e i giornali sono già saturi di critiche e polemiche. Il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha ricevuto attacchi da ogni fronte. Prima per la scelta di ufficializzare in anticipo i nomi dei big in gara, poi per aver chiamato all’Ariston la giornalista Rula Jebreal ed infine per le parole usate in conferenza stampa nei confronti delle co-conduttrici del festival della canzone italiana. Amadeus sta cercando di arrivare sano e salvo alla prima serata della settantesima edizione del festival, ma di questo passo sarà veramente dura. Nel frattempo, come una manna dal cielo, è arrivato il forfait della Bellucci, ufficializzato attraverso un comunicato stampa diffuso dall’ANSA. Un’altra perdita importante per Amadeus: il direttore artistico aveva sicuramente puntato molto sulla donna.

Sanremo 2020, Maurizio Costanzo attacca Amadeus

Il forfait della Bellucci, le parole di Michelle Hunziker e quella della Gerini nei confronti di Amadeus sono stati gli ultimi eventi che hanno colpito ulteriormente la discussa settantasettesima edizione del Festival di Sanremo. Fortunatamente, però, non c’è solo chi critica il conduttore e direttore artistico, ma anche chi prende le sue parti. Tra questi vi è Costanzo, storico giornalista e conduttore televisivo. Le sue parole suonano come musica e Ama finalmente potrà compiacersi. Il marito di Maria De Filippi è intervenuto in un’intervista rilasciata a Rai Radio 1 nel programma “Un giorno da pecora“: “Mi pare esagerato l’attacco ad Amadeus per la frase sul passo indietro, mi pare proprio esagerata” il giornalista poi ha aggiunto “Il Festival ha sempre portato polemiche“. Il conduttore televisivo ha rincarato la dose poi sulla Bellucci: “Se ne stia in Francia, a Parigi, e non ci rompa le scatole… Non so perchè abbia deciso di non venire, ora c’è questo andazzo“. Costanzo ha parlato anche della Gerini e di Michelle Hunziker: “Claudia Gerini vuole fare un gruppo per boicottare Sanremo, ma cosa le dice la testa a queste, sono impazzite? Mi dispiace perchè lei è una donna intelligente“. Costanzo sarcasticamente ha poi aggiunto: “Chiedono la grazia alla Madonna pur di fare Sanremo. La Madonna si è distratta e si è dimenticata di loro“.

Il giornalista, inoltre, ha difeso a spada tratta il conduttore e direttore artistico, dicendo che la scelta della Rai è stata giusta perchè Amadeus ha dimostrato nel corso degli anni di essere un conduttore televisivo di tutto rispetto.