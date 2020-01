Serena Enardu in lacrime nelle stories pubblicate su Instagram: cosa ha visto durante la diretta del Grande Fratello Vip.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata ormai nel vivo. Un’edizione ricca di colpi di scena. Il cast messo su dal conduttore Alfonso Signorini è davvero interessante e , tra i concorrenti più in vista, c’è senza dubbio Pago. Il cantante si è fatto conoscere in tv durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip, conquistando il cuore dei telespettatori. Oggi, Pago è combattuto: la sua ex Serena Enardu vuole tornare con lui. E glielo ha ribadito anche durante e il faccia a faccia nella Casa più spiata d’Italia. Cosa deciderà di fare lui? Nel frattempo, Pago si confida con i suoi coinquilini, parlando spesso dei sentimenti contrastanti che prova per la sua ex. E, proprio poche ore fa, Serena ha postato alcune stories sui Instgram durante le quali stava seguendo proprio la diretta del GF. Pago parlava di lei con Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia: Serena non è riuscita a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

Serena Enardu in lacrime mentre segue la diretta del Grande Fratello Vip: c’entra Pago

“Lo sto vedendo, non vi dico quanto è difficile vederlo e non poter parlare. È una tortura, non lo guardo più!”. Sono queste le parole che Serena ha rivolto ai suoi followers nelle ultime stories pubblicate su Instagram. La Enardu non riesce a trattenere le lacrime, mentre guarda la diretta del Grande Fratello Vip e spiega quanto è difficile vedere Pago e non potergli parlare. Durante la diretta di ieri, Pago si è confidato con Paola e Clizia, spiegando i motivi della sua reticenza nei confronti della ex. Immagini che hanno colpito molto Serena, che non ha trattenuto la commozione. E ha speso parole bellissime per le due concorrenti: “Menomale che ci sono donne come loro, donne intelligenti, che gli fanno dei ragionamenti, non traggono conclusioni e basta come altre persone che sono passate da quelle parti e che per fortuna non ci sono più”. Serena definisce Clizia e Paola donne ‘piccole ma grandi’, perché nonostante la loro giovane età hanno fatto discorsi per lei molto maturi ed è molto contenta che Pago possa confrontarsi con loro. Ecco uno screen tratto dalle stories della Enardu:

Un cuore spezzato, a segnare la sofferenza che Serena prova nel vedere il suo ex parlare di lei e non poter intervenire: “Sarei voluta intervenire, è difficile vederlo mentre sta parlando con un’altra persona e non poter parlare. Non è facile…ma non riesco a spegnere”. È così che la Enardu conclude le sue stories. E voi, come pensate che finirà questa vicenda? Pago e Serena torneranno insieme?