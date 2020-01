Juan Luis, Uomini e Donne, il messaggio su Instagram è rivolto al programma di Maria De Filippi?

Juan Luis Ciano è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Sceso nel parterre maschile per corteggiare Gemma Galgani, alla fine tra i due si è registrato un nulla di fatto e l’uomo ha abbandonato il programma tra le polemiche. Così, sui social, precisamente sul profilo Instagram che pare appartenere proprio all’ex corteggiatore della dama di Torino è apparso un post piuttosto polemico.

Il post polemico di Juan Luis su Instagram

Non si tratta di una foto o di un suo selfie, questa volta Juan Luis ha usato Instagram per tirare un po’ una stoccata, nemmeno troppo velata, al programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nel post scrive: “Non credo sia importante come si entra nel palcoscenico della vita degli altri, l’importante invece risulta l’uscita di scena…quindi prendete fiato, sorridete comunque sia andato lo spettacolo e fate il vostro inchino migliore. Ma soprattutto non concedete mai il bis ad un pubblico che non lo merita“. In questo messaggio, nemmeno in modo troppo velato, c’è quella che abbiamo interpretato come una frecciatina al modo in cui è uscito dal programma di Maria De Filippi. Così hanno capito anche i followers che hanno commentato questo post in modo piuttosto acido. Molti infatti gli hanno ricordato che è stato cacciato, altri gli hanno detto che secondo loro ha fatto una brutta figura. Ma cosa era successo?

Come era finita tra Gemma e Juan Luis?

Gemma Galgani e Juan Luis si erano frequentati per circa due mesi. Tra i due subito si era percepito un feeling molto forte e sentito. Lui sembrava super coinvolto e Gemma si è lasciata subito andare agli occhi dell’amore per il nuovo corteggiatore. Dopo poco però nell’aria si era cominciato a sentire un po’ di puzza di bruciato.

Infatti l’uomo, dopo alcuni momenti di passione aveva dichiarato che per la Galgani non provava attrazione. La Dama di Torino, confusa, si è fatta però convincere a continuare a frequentarlo fino a quando la situazione non è diventata praticamente insostenibile.