Uomini e Donne Over Anticipazioni, scoppia la lite in studio: la dama lancia una scarpa proprio a lui; ecco cosa accadrà nella prossima puntata.

Si è registrata ieri, 21 gennaio 2020, una nuova scoppiettante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le avventure di Gemma Galgani e company appassionano sempre di più il pubblico: gli ascolti del Trono Over sono spesso più alti del più longevo Trono Classico! E, stando alle anticipazioni riportate sul web da Il Vicolo delle News, nella prossima puntata ne vedremo delle belle. In studio ci saranno anche Ida e Riccardo, che aggiorneranno il pubblico sulla loro situazione sentimentale. Ma è di Barbara De Santi che vogliamo parlarvi e della sua discussione piuttosto accesa con Marcello: la dama lancia anche una scarpa verso il parterre maschile! Cosa sarà accaduto? Ve lo raccontiamo subito.

Uomini e Donne Over Anticipazioni, la lite in studio: Barbara lancia una scarpa proprio a lui

Accadrà davvero di tutto nella prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Le anticipazioni della registrazione di ieri sono davvero succulente. In particolare, Barbara sarà protagonista di una lite abbastanza forte con Marcello, il cavaliere che stava frequentando. Le versioni dei due sono contrastanti: Marcello sostiene che Barbara sia sempre indaffarata e non abbia tempo per lui, ma la dama lo accusa di averla accompagnata subito in albergo, dopo la cena, senza che lei lo avesse chiesto. La discussione continua e tra i due volano parole forti. E anche qualche biscotto. Proprio così, Barbara lancia in faccia a Marcello un biscotto che una donna nel pubblico le aveva offerto. Ma non è tutto! Durante la lite, pare che Barbara abbia lanciato a Marcello anche una scarpa! Che Armando raccoglie e, riportandola a Barbara, sottolinea come la dama abbia sempre rimproverato a lui di fare gesti sconsiderati. Insomma, una puntata che si preannuncia movimentata!

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire, nel dettaglio, cosa accadrà nella prossima puntata di Uomini e Donne! E voi, preferite il Trono Over o il Trono Classico?