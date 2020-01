Amici 19, Federico Piutrucci in lacrime durante le prove con la maestra Titova, in vista della sfida con Valentin: ecco cos’è successo durante il day time

Federico Pietrucci è uno dei ballerini di questa nuova edizione di Amici 19 e sta mostrando, settimana dopo settimana, tutto il proprio talento, riuscendo ad aggiudicarsi un posto tra i migliori in vista del serale. Federico oltre ad essere un bravo ballerino è anche un ragazzo molto socievole, riuscendo a legare con tutti i compagni. Le coreografie che balla in studio sono apprezzate e acclamate dal pubblico, che lo adora letteralmente e lo segue con passione anche sui social. Dopo l’incresciosoa ricevuto insieme a tutti i suoi compagni, da parte della produzione, il ballerino si è impegnato a fondo per poter riconquistare il suo posto tra i migliori, riuscendoci. Proprio per aggiudicarsi lo sgabello di Federico, Valentin decide di sfidarlo. Per prepararsi a questa sfida Federico sta seguendo le lezioni con la maestra Titova, con cui oggi pomeriggio ha avuto modo di avere un lungo confronto, sfociato poi in un pianto. Vediamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Amici, Federico in lacrime durante le prove: vediamo cos’è successo

La maestra Natalia Titova sta impartendo a Federico delle lezione di Latino Americano, per poter affrontare al meglio la sfida con Valentin, ma qualcosa non va come dovrebbe. Già ieri Federico aveva accusato difficoltà col l’apprendimento di questo stile, sentendosi insicuro e inadatto. La maestra prova a spiegare a Federico che ha un blocco mentale e non deve pensare che questo senso di disagio che prova nel ballare uno stile non suo lo accompagnerà sempre. Nel momento in cui si impara una disciplina non si è mai veramente pronti fino in fondo poiché c’è sempre da imparare. Natalia continua poi dicendo che purtroppo quando ci si affaccia ad uno stile nuovo si hanno delle difficoltà e che ovviamente i professori nel momento in cui lo esamineranno, saranno ben consapevoli di questa cosa e proprio per questo lui deve impegnarsi. Il ragazzo fa presente che il problema principale è il suo modo di vedersi, di non sentirsi bravo, adeguato, scoppiando in lacrime.

La maestra Natalia e i ballerini provano a consolarlo, facendogli presente che dovrebbe affrontare questo problema personale, per essere sereno e soprattutto, gli viene suggerito di trovare qualcosa di piacevole in questa esibizione, che possa aiutarlo a divertirsi e a dare il meglio di sé durante la sfida.