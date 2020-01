Amici 19, Talisa in lacrime con Andreas: il duro sfogo della ballerina

Amici 19, Talisa scoppia in lacrime parlando con Andreas: il duro sfogo della ballerina in merito alle parole che Timor le ha rivolto

Come ogni giorno, è andato in onda il consueto appuntamento pomeridiano con la scuola di Amici di Maria De Filippi e abbiamo assistito ad un confronto molto forte tra la ballerina Talisa e il professionista Andreas. Dopo le scorse puntate in cui gli allievi sono stati tutti puniti a causa dei loro comportamenti, ritenuti poco adeguati agli standard della scuola, i ragazzi iniziano a mostrare tutte le loro fragilità. Tra queste anche Talisa, che entrata nel programma ha sempre dato prova di essere una bravissima ballerina, molto attiva anche oltreoceano. La giovane infatti ha studiato anche negli States, mostrandosi preparata e poliedrica. Nonostante questo, qualche giorno fa il prof Timor le ha voluto far notare che nella scuola deve dare sempre di più, senza fermarsi mai. Le parole del prof hanno rattristato la ragazza, che oggi a lezione con Andreas si è lasciata andare ad un lungo pianto.

Talisa in lacrime con Andreas: il duro sfogo della ballerina

Talisa oggi pomeriggio si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, ascoltata e consolata dal professionista Andreas. Il ragazzo ha rivelato alla ballerina di notare in lei qualche cambiamento, spingendola a rivelargli le sue preoccupazioni. Talisa rivela ad Andreas di non sentirsi all’altezza ultimamente, di non riuscire a ballare nel modo in cui vorrebbe, portandosi dentro un costante senso di inadeguatezza. Poi confida che questa costante paura di sbagliare, la spinge a nascondersi dietro scuse su scuse per non affrontare le lezioni. L’ex vincitore di Amici consiglia alla ragazza di andare in contro alla sofferenza, poiché stare all’interno della scuola non è semplice, ma soffrire un po’ in più è l’unico modo per crescere veramente. Incalzata poi dalle domande di Andreas, Talisa rivela che le parole di Timor qualche giorno prima l’hanno ferita, scoppiando in un pianto liberatorio. Il ballerino prova a spiegare che le parole del maestro Timor non volevano essere offensive, ma un motivo per fare ancor di più e ancor meglio. La ragazza rivela di avere problemi ad esprimere le proprie emozioni, i propri stati d’animo e che la danza è l’unico momento in cui sente di potersi lasciare andare.

Di contro Andreas prova a spiegarle che esprimere emozioni non deve essere un freno per lei, perché questo può compromettere quello che è il suo talento. Dopo questo lungo sfogo la ragazza sembra tornare alla serenità, cimentandosi in nuove coreografie e passi di danza.