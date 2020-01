Antonella Fiordelisi ‘da censura’: il bikini minuscolo non copre tutto, Instagram è ‘bollente’ per le stories postate dalla influencer.

Tra le ex protagoniste di Temptation Island Vip, Antonella Fiordelisi è una delle più seguite in assoluto. Di recente è finita sui giornali per il suo chiacchieratissimo tira e molla con Francesco Chiofalo, ma la giovane campana sui social è una vera e propria star. Il suo profilo Instagram conta un milione e 100 mila followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. Ed è proprio nelle sue Instagram stories che, qualche ora fa, la bellissima influencer si è mostrata in una versione decisamente ‘bollente’. Antonella si riprende allo specchio mentre indossa un costume che lascia poco spazio all’immaginazione. Un bikini dalla fantasia leopardata, che non copre proprio ‘tutto’. Diamo un’occhiata alle immagini che hanno infiammato Instagram.

Antonella Fiordelisi fa impazzire i fan: bikini minuscolo, le stories si infiammano

Basta poco ad Antonella Fiordelisi per fare impazzire i suoi followers. La modella salernitana, oggi felicemente fidanzata con Francesco Chiofalo, è una delle influencer più seguite del momento. Merito soprattutto della sua bellezza, con la quale incanta i suoi numerosissimi followers. Followers che, proprio qualche ora fa, hanno potuto ammirare la loro beniamina in costume, in un video postato da Antonella nelle stories. La ragazza sta provando un bikini che le è stato regalato e, a quanto pare, il risultato è decisamente positivo! Antonella è irresistibile, il costume lascia intravedere un po’ ‘troppo’. Ecco uno screen delle stories:

Eh si, ve lo avevamo detto. Antonella è davvero pazzesca nelle stories pubblicate su Instagram. Il costume che indossa non copre proprio tutto: il top presenta una scollatura molto ‘particolare’, e anche il pezzo di sotto è particolarmente sgambato…Insomma, la temperatura su Instagram si è alzata! E voi, cosa aspettate a seguire la Fiordelisi su Instagram? Non ve ne pentirete!