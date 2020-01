Beatrice Valli, il lungo sfogo su Instagram preoccupa i fan: “E’ una gravidanza complicata, mi sto buttando giù”, ecco cosa sta passando l’ex corteggiatrice.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti a Uomini e Donne e hanno fatto innamorare il pubblico della loro storia. In pochi anni, infatti, i due hanno costruito una bellissima famiglia, con la piccola Bianca e Alessandro, nato da una precedente relazione di Beatrice, e presto si sposeranno, dopo la fantastica proposta a Parigi. Ora l’ex corteggiatrice è in attesa del terzo figlio, il secondo insieme a Marco, e i fan sono davvero in visibilio, impazienti di conoscere il bebè. Beatrice, che risponde sempre alle domande dei followers sul nascituro, in questi giorni è stata meno presente sui social, e poco fa ha spiegato il motivo, pubblicando sul suo profilo Instagram un lungo sfogo, che riguarda proprio la gravidanza. Le sue parole hanno fatto preoccupare i fan: ecco cosa ha raccontato l’influencer.

Beatrice Valli, lo sfogo su Instagram preoccupa i fan: c’entra la gravidanza, ecco cosa succede

Beatrice Valli ha pubblicato poco fa un lungo sfogo su Instagram, relativo alla gravidanza. Le sue parole hanno colpito molto i fan, facendoli anche abbastanza preoccupare. Ma cosa succede all’ex corteggiatrice? Proviamo a fare chiarezza. A quanto pare Beatrice non sta vivendo un periodo facile, e lo ha spiegato anche ai suoi followers. La Valli ha condiviso una sua foto davvero dolce, con il pancino che spunta sotto il suo abito nero, scattata mentre era a cena con Marco. L’influencer si scusa con i fan per essere un po’ scomparsa dai social negli ultimi giorni, e spiega che questa gravidanza, a differenza delle precedenti, è complicata e impegnativa: “Mi sta buttando un po’ giù”, dice. “Grazie per il coraggio che tante di voi hanno avuto nell’affrontare situazioni non piacevoli”, aggiunge poi.

Beatrice non specifica nel post quali siano i problemi che sta affrontando, ma fa capire che si tratta di qualcosa di poco piacevole. A noi non resta, dunque, che farle i migliori auguri per il prosieguo della gravidanza!