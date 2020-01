Belen Rodriguez e il costume Me Fui: una posa abbastanza ‘particolare’ per la showgirl, i fan lo notano subito

Belen Rodriguez, strepitosa come sempre, presenta uno dei nuovi costumi Me Fui. E’ al mare. Pelle abbronzata e capelli al vento. In una posizione abbastanza particolare che oseremo definire anche ‘complicata’. Infatti, tra i commenti spuntano anche quelli che lo sottolineano: “Solo tu puoi stare in quella posizione senza farti venire i ‘rotolini’ sulla pancia”. In effetti, Belen è proprio in gran forma: l’amore le farà sicuramente bene. Ultimamente è tornata ad allenarsi duramente ed ha anche postato tutti i video nelle sue storie Instagram. Ormai, con il suo pubblico social ha un rapporto sempre più solido ed ogni giorno non possono proprio mancare suoi aggiornamenti da Instagram. Ma vediamo meglio come si è mostrata nell’ultima foto pubblicata con il costume Me Fui.

Belen Rodriguez presenta il costume Me Fui in una posizione abbastanza ‘particolare’

“Manca pochissimo e Me Fui arriverà!”: scrive Belen allegando il messaggio al post che fa innamorare tutto il suo pubblico. Dalla linea del naso e il profilo fantastico, fino al fisico allenato e praticamente perfetto: Belen è incantevole e non lo si può nascondere. Anche i follower commentano con tantissimi complimenti e in tanti notano la posizione non proprio comodissima. Ha annunciato che a breve arriverà la nuova collezione di costumi Me Fui e ci sono, infatti, tantissimi commenti di persone che non vedono l’ora che siano disponibili per acquistarli. Ricordiamo, a tal proposito, che Me Fui è il marchio lanciato da Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia di costumi da bagno qualche anno fa. Sta riscuotendo tantissimo successo: entrambe si prestano a servizi fotografici mozzafiato per pubblicizzare la propria linea di costumi e tantissime donne ne sono praticamente innamorate.

Tempo fa, Belen dichiarò che presto avrebbe preso parte ad un progetto lavorativo abbastanza importante. Cosa bolle in pentola? Chissà, magari prossimamente ci sorprenderà con un annuncio. Staremo a vedere!