Chiara Biasi ha un problema di salute: lo ha confessato sui social pochi minuti fa mentre rispondeva alle domande dei suoi fan e followers. Ecco la confessione dell’influencer.

E’ una life style, influencer e modella molto amata e seguita in Italia e nel mondo. Chiara Biasi è conosciuta anche per essere una star sul web: su Instagram è seguita da migliaia e migliaia di utenti. E’ stata ultimamente vittima de Le Iene: il noto show ha realizzato uno scherzo alla fashion blogger grazie alla complicità del suo manager e della sua amica. La giovane nel servizio però fece infuriare il web per alcune frasi pronunciate: su Instagram poi spiegò la sua posizione, facendo ricredere tutti. La Biasi è nota anche per le sue love story: ricorderanno tutti la lunga relazione avuta con Oscar Branzani. Poi si è legata al calciatore Simone Zaza: la loro storia è finita nel 2018 e da allora la Biasi non ha più reso pubblica la sua ‘vita privata’. Proprio oggi però ha confessato ai suoi follower di avere dei problemi di salute: le sue parole hanno lasciato sotto choc tutti i fan. Ecco cosa ha dichiarato nelle Instagram story: ha risposto ad una domanda particolare di un utente.

Chiara Biasi ha un problema di salute: “Sono stata molto male”, la confessione

L’influencer di Pordenone ha allarmato tutti i suoi fan pochi minuti fa: Chiara Biasi in una Instagram story ha fatto sapere di avere un problema di salute. E’ da tempo che i fan la accusano di essere ‘troppo magra’: oggi, tramite l’opzione di Instagram ‘Domande’, un utente ha chiesto come mai fosse così sciupata in viso. La Biasi ha rotto il silenzio ed ha fatto sapere di non star bene. “Ho un problema di salute da un paio di mesi circa. Sono stata anche molto male a tratti, ma ora sto un po’ meglio. Spero di aver trovato la cura dopo tanti tentativi e medici” è quanto si legge nella sua IG story.

Questo è quanto si legge dalla sua IG story: nessuno poteva immaginare che sotto quel bel viso si nascondesse qualche problema di salute. Ci auguriamo che tutto passi in fretta, qualsiasi cosa sia: per fortuna la Biasi ha aggiunto di stare un po’ meglio adesso.