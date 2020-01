In queste ultime ore, Claudia Dionigi ha condiviso una foto su Instagram in costume: la sua scollatura è davvero ‘particolare’, pioggia di complimenti.

Sin dalla sua prima apparizione a Uomini e Donne, Claudia Dionigi ha riscosso un successo davvero spietato. Dalla sua parte, la giovane romana vanta di simpatia ed ironia più unica che rara. Senza considerare, ovviamente, la smisurata bellezza che detiene. Nonostante la sua giovane età e una semplicità che la contraddistingue, l’attuale fidanzata di Lorenzo Riccardi vanta di un fascino davvero pazzesco. Di cui ce ne da ampia testimonianza su Instagram. Sul suo canale social ufficiale, infatti, Claudia è solita condividere delle foto di sé davvero pazzesche. Che, data la sua bellezza, catturano l’immediata attenzione da parte dei suoi sostenitori. L’ultima, pubblicata qualche ora fa, ha ottenuto, non a caso, un successo davvero incredibile. Sapete perché? Claudia si lascia immortalare in costume. Ma vediamo più da vicino ogni minimo dettaglio.

Claudia Dionigi in costume: pioggia di complimenti su Instagram

Con quest’ultima foto su Instagram, Claudia Dionigi ha letteralmente lasciato senza parole tutti i suoi fan. Com’è solita fare, la giovane fidanzata di Lorenzo Riccardi ha condiviso una foto a dir poco pazzesca. Che, in un batter baleno, ha riscosso un successo davvero spietato da parte dei suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia immortalare mentre è in Spa con indosso un costume davvero ‘impressionante’. È un fantastico monokini nero molto sgambato e con una scollatura davvero ‘particolare’. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione di tutti sarà stato, senza alcun dubbio, il fisico da urlo sfoggiato dalla giovane romana. Ma diamoci uno sguardo più da vicino:

Insomma, non è incantevole in suddetto scatto Claudia Dionigi? Beh, decisamente si. E non siamo i soli a dirlo. A corredo di questa foto social, l’ex corteggiatrice ha ricevuto numerosi e continui commenti di apprezzamento sulla sua bellezza. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario, non è così?