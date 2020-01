Nella casa del Grande Fratello VIP sta nascendo un amore? Questa notte Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno chiacchierato a lungo: ecco cosa succede.

Il Grande Fratello VIP prosegue e nella casa i rapporti cominciano a stringersi, nascono le prime amicizie e forse anche qualche amore! Negli ultimi giorni tutti hanno notato un certo feeling tra i due concorrenti della casa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due sono sempre più vicini: potrebbe nascere qualcosa tra loro? Sul web tutti fanno il tifo per loro: sono molto amati dal pubblico. Sembrano essere davvero affiatati e nelle ultime ore, Mediaset, ha pubblicato un video che dimostra quanto sono ormai inseparabili. Nella notte si sono lasciati andare a qualche confessione… Ecco di che si tratta.

Grande Fratello VIP, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: confessioni nella notte

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro questa notte sono rimasti svegli a chiacchierare sulle scale, fuori il giardino della casa più spiata d’Italia. I due si sono lasciati andare a confessioni private, impressioni, ed insieme hanno commentato la loro esperienza nel Grande Fratello VIP. “Secondo me una se la vive al massimo questa esperienza, se riesce ad essere libero, senza maschere. Se rimango tanto tempo, spero di essere più libera e non pensare a tutte queste cose. E farmi pippe mentali” dice al suo ‘amico’ Paolo l’ex moglie di Francesco Sarcina. “Abbiamo la possibilità di metterci alla prova con noi stessi” ha replicato il figlio di Eleonora Giorgi. Il video della loro chiacchierata l’ha pubblicato il sito ufficiale di Mediaset dedicato al reality più famoso e seguito d’Italia.

Nei loro occhi c’è grande sintonia: nascerà qualcosa in più rispetto ad una semplice amicizia? Non è la prima volta che i due si isolano dal resto del gruppo per chiacchierare. Una grande intesa farà nascere l’amore?