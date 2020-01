Fedez, la ‘confessione’ su Instagram spiazza i suoi fan: “L’ho fatto senza dirlo a mia moglie”, ecco a che si riferisce il rapper e cosa ha ‘nascosto’ a Chiara Ferragni.

Fedez è senza alcun dubbio uno dei personaggi più ‘social’ in circolazione. Con ben 9 milioni di followers su Instagram, il rapper è un vero e proprio influencer, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, che in ambito di influencers è la numero uno in Italia e tra le prime nel mondo. I due, noti a tutti come ‘Ferragnez’, sono una coppia davvero invidiabile. Innamoratissimi e sempre molto uniti e affiatati, amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda, mettendosi anche ‘in imbarazzo’ sui social. Ogni loro siparietto, infatti, viene sempre pubblicato anche su Instagram, anche i momenti più ‘intimi’. Fedez poco fa ha svelato una cosa inedita ai suoi fan, una ‘confessione’ inaspettata, che ha lasciato tutti spiazzati, soprattutto perché si tratta di una cosa che il rapper ha fatto senza dirlo a sua moglie: ecco le sue parole.

Fedez, inaspettata confessione su Instagram: ecco cosa ha raccontato il rapper

Fedez è sempre presente sui social, e in particolare il suo profilo Instagram pullula di foto e video che lo ritraggono in tutto quello che fa nella sua via quotidiana, dal lavoro ai momenti con il piccolo Leone e Chiara Ferragni. Poco fa, mentre era solo in albergo, il rapper ha registrato delle storie Instagram nelle quali ha fatto una ‘confessione’ ai suoi fan. Le sue parole suonano inaspettate. Fedez ha raccontato che mentre era in hotel sennza impegni, si è sentito improvvisamente ‘vecchio’, perché si è reso conto che oggi tutti i giovani usano Tik Tok. “Fino a poco tempo fa c’era la ‘Dab’, che fine ha fatto?”, ha scherzato il rapper, che poi ha aggiunto: “Alla fine mi sono iscritto a Tik Tok, ma l’ho fatto da vero vecchio di me**a”. Cosa avrà voluto dire con queste parole? La risposta arriva subito dopo.

Il rapper è sbarcato, sì, su Tik Tok, ma lo ha fatto con un profilo di coppia, e a quanto pare Chiara Ferragni nemmeno lo sa. “Ho creato questo profilo senza dirlo a mia moglie”, ha detto il rapper, facendo divertire tutti con il suo modo ironico di raccontare la cosa. Come reagirà la Ferragni quando scoprirà di essere presente sul noto social insieme a suo marito e che lui l’ha registrata a sua insaputa? Non ci resta che aspettare nuovi ed eventuali sviluppi.