GF Vip, Carlotta non trattiene l’emozione: il messaggio del marito

GF Vip 4, l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana non trattiene l’emozione con i coinquilini della casa: il messaggio del marito Emiliano stupisce tutti

Solo negli scorsi giorni vi avevamo parlato di Carlotta Maggiorana, che all’interno della casa del Grande Fratello vip 4 si sta facendo conoscere da tutti i suoi coinquilini. L’ex Miss Italia nei giorni scorsi aveva, infatti, espresso tutto il proprio amore verso il marito Emiliano. Parlando con Pago e Paola Di Benedetto la ragazza aveva infatti confessato ai due compagni di avventura di essere molto innamorata dell’uomo, e che dopo il matrimonio ha iniziato a desiderare ardentemente di poter avere dei figli. Proprio in merito a questo discorso la Di Benedetto aveva asserito che lei contrariamente, invece, non si sentiva pronta a un passo del genere. Adesso che l’ex Miss Italia si trova al televoto con Ivan Gonzalez, ha ricevuto un messaggio davvero speciale da parte del suo amato marito. Vediamo insieme che cos’è accaduto…

Carlotta non trattiene l’emozione: il messaggio del marito Emiliano

Con gran sorpresa di tutti è stato fatto recapitare un messaggio davvero speciale per la dolce Carlotta, che nei giorni scorsi aveva ribadito tutto il proprio amore per il marito Emiliano. La ragazza si trovava tranquillamente in giardino intrattenendo discorsi più o meno vari con Ivan Gonzalez, Fabio Testi e Clizia Incorvaia. I ragazzi tra una chiacchiera e una risata hanno deciso di coprirsi dal freddo, ed è proprio in questo momento che Carlotta mettendo le mani nelle tasche del giubbotto ha trovato una sorpresa davvero speciale. All’interno di una delle tasche, infatti, si trovava un bigliettino che la ragazza ha aperto e con grande sorpresa vi ha trovato un messaggio d’amore da parte del marito. Sul biglietto infatti si leggeva chiaramente un bel ‘ti amo’.

Probabilmente il marito di comune accordo con il programma ha chiesto di poterle far recapitare un messaggio per farle sapere che anche lui la pensa al di fuori del programma. La giovane ha trattenuto a stento le lacrime e prontamente gli amici l’hanno abbracciata e hanno gioito con lei di quanto accaduto.