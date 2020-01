Subito dopo la scorsa puntata del GF Vip, è scoppiata una lite in casa tra due donne: sono stati degli attimi di tensione, ecco cos’è successo.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da tre settimane. Per questo, com’è giusto che sia, stiamo entrando nel vivo del gioco. Si stanno iniziando a delineare, così, le prime simpatie, antipatie ed amicizie. E, per questo motivo, oltre che a momenti di sano e puro divertimento, non mancano affatto anche degli attimi di vera e propria tensione. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, terminata la quinta diretta del reality, si è verificata una lite tra due donne. Il motivo determinante di tale scontro è stata la nomination. Al televoto, come sappiamo, ci sono Carlotta Maggiorana ed Ivan Gonzalez. Ecco. È stata proprio l’ex Miss Italia a far generare una discussione abbastanza accesa tra due sue compagne di viaggio.

Scoppia la lite tra due donne nella casa del GF Vip: cos’è successo

Terminata la quinta puntata del GF Vip, è nata una lite tra due donne della casa. Parliamo di Antonella Elia ed Adriana Volpe. A ‘scatenare’ il tutto è stata la nomination di Carlotta Maggiorana. Appena finita la diretta, l’ex Miss Italia, infatti, ha comunicato all’ex conduttrice della Rai il suo malessere per essere stata la più votata del suo gruppo. E di essere pronta a farsi conoscere ed apprezzare per quella che è. A questo punto, nel discorso subentra Antonella. Che, ascoltando tutto il discorso, ha espresso il suo parere: “Sono pochi quattro giorni per conoscerla, ci avresti dovuto iniziare prima”. Immediata è stata la reazione della Volpe che, per ‘giustificare’ l’atteggiamento della giovane, ha chiaramente spiegato di esserne tanti in casa. Ed è più che normale, quindi, che non tutti siano usciti fuori immediatamente. Tuttavia, Antonella non ci sta, nonostante le parole della Volpe a farla ragionare. E, senza peli sulla lingua, ha detto alla sua amica Adriana: “Non me ne importa di quello che pensi tu”. Girandole completamente le spalle e andando via.

Di fronte a tale atteggiamento, sia Adriana che Carlotta sono rimaste senza parole. Tanto che l’ex conduttrice della Rai ha esclamato: “Non ci fa una bella figura!”.

