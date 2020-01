Nelle scorse ore, nella casa del GF Vip è arrivato il primo richiamo ufficiale per i concorrenti: ecco la drastica decisione presa dalla produzione.

Dopo il comunicato ufficiale riguardante la squalifica di Salvo Veneziano, nella casa del GF Vip è giunto un primo richiamo ufficiale per i concorrenti. Alcuni dei gieffini non hanno rispettato alcune regole del gioco e, perciò, la produzione ha ritenuto opportuno ‘punirli’. Stiamo parlando di Carlotta Maggiorana, Patrick Ray Pugliese ed Adriana Volpe. Stando a quanto scritto nel richiamo letto, tra l’altro, davanti a tutti i loro compagni, questi tre concorrenti non avrebbero rispettato il ‘freeze’. Sappiamo che, durante questo momento, devono restare tutti immobili. Ecco. Da quanto si apprende dal comunicato, sembrerebbe che non tutti abbiano rispettato tale predisposizione. Per questo motivo, il GF è stato costretto a prendere una drastica decisione. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

GF Vip, primo richiamo ufficiale: la decisione della produzione spiazza

Patrick Ray Pugliese, Carlotta Maggiorana ed Adriana Volpe non hanno rispettato il ‘freeze’. E, per questo motivo, è giunto il primo richiamo ufficiale del GF Vip. Letto dalla bellissima ex conduttrice Rai dinanzi a tutti i suoi compagni, il comunicato risulta essere davvero ‘duro’. La decisione presa dalla produzione di fronte all’inadempienza di questi tre concorrenti, ma anche di tanti altri, è stata davvero drastica. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che, sul conto totale per la spesa settimanale, verranno scalati circa 60 euro. Insomma, una cifra non affatto da poco. Soprattutto se si considera che, all’interno della casa, il numero dei concorrenti non è esiguo.

Tuttavia, la reazione dei gieffini è stata davvero diversa. C’è chi, come Michele Cucuzza ad esempio, ammette la difficoltà di questo provvedimento. E chi, invece, cerca di risollevare un po’ gli animi. Come Patrick e Clizia Incorvaia.

Comunicato straordinario: le nomination sono anticipate

Ma non è affatto finita qui. Perché, dopo il primo richiamo ufficiale, arriva un comunicato straordinario. È notte fonda, ormai. Eppure, le donne sono chiamate dalla produzione a nominare tre dei loro compagni di viaggio. Alcune donne, come spiegato all’interno della nota, verranno estratte e saranno costrette a fare i loro nomi palesemente. Dinanzi a tutti, quindi. Mentre tutte le altre avranno l’opportunità di fare le loro nomination in privato. Quindi, in confessionale. Badate bene, adesso è stato il turno delle donne. Ma molto presto, verrà anche il turno degli uomini. Cosa succederà?