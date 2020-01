Giordano Mazzocchi, clamorosa indiscrezione: l’ex di Nilufar Addati avrebbe una nuova fiamma e si tratta di un’altra ex protagonista di Uomini e Donne molto amata dal pubblico.

Giordano Mazzocchi è noto al grande pubblico per la sua storia d’amore con Nilufar Addati. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, e la loro relazione ha fatto sognare la gente a casa, tanto da renderli una delle coppie più amate e seguite. Protagonisti anche di Temptation Island Vip, da cui sono usciti insieme nonostante qualche incomprensione, i due si sono lasciati da ormai un anno, ma sono davvero in tanti a sperare in un ritorno di fiamma tra loro. Negli ultimi tempi alcuni indizi sembravano proprio far pensare che tra loro fosse tornato il sereno, ma le ultime notizie dicono completamente il contrario. A quanto pare, infatti, stando a una clamorosa indiscrezione diffusa da VeryInutilPeople, Giordano avrebbe un nuovo amore. La ragazza con cui si starebbe frequentando, tra l’altro, non è affatto sconosciuta al pubblico. Si tratta infatti di un’amatissima ex corteggiatrice: ecco chi è.

Giordano Mazzocchi ha un nuovo amore: la clamorosa indiscrezione, ecco chi è lei

Giordano Mazzocchi si è lasciato da circa un anno con Nilufar Addati e in questi mesi gli sono stati attribuiti diversi flirt, mai nessuno però confermato dal diretto interessato. Secondo il portale VeryInutilPeople, oggi il bel maestro di sci avrebbe ritrovato l’amore accanto a un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Vittoria Deganello, già ‘rivale’ proprio di Nilufar ai tempi del trono di Mattia Marciano, che scelse la veronese. Tra Vittoria e la Addati c’è stata una grande amicizia dopo quell’esperienza, ma attualmente i rapporti tra loro sembrano essersi raffreddati.

Secondo il portale suddetto, Giordano e Vittoria stanno insieme dai primi di dicembre, ma sarebbero già in crisi a causa della gelosia di lui per i troppi ‘ammiratori’ della ragazza. A quanto pare, dunque, la loro storia, finora mai confermata dai diretti interessati, potrebbe già essere al capolinea. Non ci resta che attendere nuovi, eventuali, sviluppi.