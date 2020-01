Grande Fratello Vip, Adriana Volpe sbotta: “Non parlo più”, cosa è successo

Nuova lite nella casa del Grande Fratello Vip, protagonista Adriana Volpe che sbotta: “Non parlo più”, ecco cosa è successo nelle ultime ore

Gli animi nella casa del Grande Fratello Vip ormai sono accesi. I giochi sono entrati nel vivo e le prime eliminazioni hanno suscitato emozioni contrastanti. I concorrenti ovviamente vogliono proseguire la loro avventura nel reality show di Canale 5 e le nomination diventano l’oggetto più temuto. Sin dalla terza puntata ci sono state discussioni per le nomination e in particolare per quelle palesi, dove i concorrenti devono dire tutto ciò che pensano davanti alla persona nominata e non nel confessionale. La produzione sta alternando maschi e femmine per le palesi, ma il sistema non è ancora del tutto chiaro all’interno della casa. Proprio per questo motivo c’è stata un’incomprensione tra Adriana Volpe e Barbara Alberti. L’ex conduttrice de I fatti vostri, dopo la lite con Antonella Elia, è stata protagonista anche di un acceso diverbio con la scrittrice. Di seguito vi raccontiamo tutto quello che è successo.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe sbotta

Nuova lite nella casa più spiata d’Italia e il motivo sono sempre le temutissime nomination. Dopo l’eliminazione di Elisa De Panicis, i concorrenti del GF VIP 4 temono di finire vittime del sistema ideato dalla produzione. È chiaro dunque che le nomination provochino alcuni malumori all’interno della casa. Questa volta ad arrivare allo scontro verbale sono state l’ex conduttrice de I fatti vostri e Barbara Alberti. Tra le due donne, infatti, c’è stato un malinteso, relativo ad un discorso riguardante proprio il sistema di voto, che ha portato la Volpe a sbottare nei confronti della sua coinquilina: “Perchè devi sempre attaccarmi ogni volta che dico una cosa? Giuro che da adesso non parlo più” Adriana poi ha aggiunto “Ogni volta che dico una cosa sembra che sia un attacco nei suoi confronti“. Il malinteso è stato subito risolto, soprattutto perchè la Alberti ha capito che non aveva ben udito le parole della Volpe. Restano però gli attriti tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Tutte queste discussioni avvenute negli ultimi giorni saranno sicuramente materiale della prossima puntata del reality show, in onda domani sera su Canale 5.

In studio si parlerà sicuramente della lite tra Adriana e Antonella Elia, a causa della nomination di Carlotta Maggiorana, e tra la stessa Volpe e Barbara Alberti, di cui vi abbiamo parlato sopra. Siamo sicuri, inoltre, che le nuove nomination porteranno altre discussioni all’interno della casa del GF VIP.