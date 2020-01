Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane su Antonella: “Le darò tutto quello che le è mancato”

Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane si lascia andare a delle dichiarazioni molto emozionanti su Antonella: “Le darò tutto quello che le è mancato”

Antonella Elia è certamente una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, per il suo carattere esuberante e forte. Molte sono state anche le polemiche sorte intorno alla sua figura, a causa dei battibecchi nati prima fuori la casa con Taylor Mega e poi all’interno della casa con Elisa De Panicis e Fernanda Lessa. Antonella è davvero una donna molto forte e lo sta dimostrando ogni giorno di più all’interno della casa più spiata d’Italia. Sebbene molti la critichino, c’è una persona che in queste due settimane ha speso solo belle parole per lei, ed è il compagno Pietro Delle Piane. L’uomo ha colto l’occasione per dichiarare tutto il suo amore alla donna, paragonandola ad un bambino da proteggere e di cui prendersi cura. Vediamo insieme le toccanti parole che l’uomo le ha dedicato sulle pagine del settimanale ‘Chi’.

Pietro Delle Piane su Antonella: “Le darò tutto quello che le è mancato”

Pietro ha dedicato all’amata compagna delle parole dolcissime, rivelando che il suo passato tortuoso, gliela fa vedere come un bambino da proteggere e di cui prendersi cura. Ed è ciò che l’uomo ha intenzione di fare, rivelando il desiderio di sposarla il prima possibile. L’uomo che ha già un figlio ha dichiarato: “Mi sembra talmente piccola che, avendo io un figlio di sei anni, le dico spesso: ‘Mi sembra di avere due figli’… A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre la bimba che non ha avuto l’amore di cui aveva bisogno perché la vita le ha portato via tutto… Siamo nati per restare insieme. Le darò tutto quello che le è mancato“. Oltretutto sul matrimonio ha dichiarato: “Ci siamo promessi che, se le cose vanno bene e non litighiamo prima, fra un anno ci sposeremo“.

Ovviamente gli è stato chiesto anche come abbia conosciuto la Elia e in merito a questo ha risposto così: “Eravamo a una serata dove veniva presentata una nuova vettura, lei con i suoi amici e io con i miei. L’ho incrociata al bar. Il barman mi ha chiesto cosa volessi da bere e io ho risposto: ‘Prego, serva prima la signora’. Lei si è girata con un sorriso e…bang! Ci siamo innamorati al primo sguardo“.