Michelle Hunziker, la foto in primo piano su Instagram: tutti notano quel ‘particolare’ cambiamento sul suo viso, impossibile guardare altrove, ecco di cosa si tratta.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più importanti del panorama televisivo italiano. La sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e simpatia ne fanno una delle più apprezzate dal pubblico. Sposata con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le due piccole Sole e Celeste, Michelle si divide tra famiglia e lavoro e sta vivendo un periodo davvero d’oro in entrambi gli ambiti. Da poco è terminata la seconda edizione di All Together Now, che ha condotto accanto a J-Ax, ottenendo un grande successo, proprio come la scorsa stagione con Amici Celebrities. Nei giorni scorsi, invece, hanno fatto il giro del web le sue parole su Sanremo, dopo la famosa polemica nata intorno al discorso di Amadeus sulle donne in conferenza stampa. Poco fa, invece, Michelle, che è sempre molto attiva anche sui social e condivide molti momenti della sua vita quotidiana, ha pubblicato una foto per salutare i suoi tantissimi followers, ma tutti hanno notato un ‘particolare’ cambiamento sul suo viso: ecco di cosa si tratta.

Michelle Hunziker, il ‘particolare’ cambiamento sul suo viso colpisce tutti: di cosa si tratta

Michelle Hunziker è sempre molto attiva e presente sui social, in particolare su Instagram, dove conta ben 4 milioni e 300mila followers, che la seguono in tutto quello che fa. Poco fa la conduttrice ha postato sul suo profilo una foto in primo piano, un selfie per l’esattezza, in cui è come sempre super sorridente e solare. “Bacinooooo”, scrive la Hunziker nella didascalia dello scatto, che la ritrae mentre si tira su gli occhiali da sole e fa un mega sorriso a tutti, spalancando anche i suoi bellissimi occhi.

Nella foto, però, spicca una particolarità, un ‘cambiamento’, che ha subito scatenato i commenti dei fan di Michelle. Si tratta dei suoi occhi, che solitamente sono di un intenso colore marrone, ma in questa foto sono chiari, tra il verde e l’azzurro. O almeno così sembrano. Sono stati davvero in tanti gli utenti di Instagram che hanno notato questo ‘dettaglio’, riportandolo poi nei commenti. Eccone alcuni.

Non sappiamo con certezza se Michelle abbia indossato delle lenti a contatto colorate, o se si tratti di un effetto dovuto alla luce o ai filtri di Instagram. Quello che è certo è che i fan sono impazziti per questa ‘particolarità’, complimentandosi con la Hunziker per la sua bellezza.