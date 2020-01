Paura per la Regina Elisabetta, cancellati i suoi impegni: ha un problema di salute; ecco cosa è accaduto alla sovrana.

Attimi di paura per la sovrana d’Inghilterra. La Regina Elisabetta ha cancellato all’ultimo minuto un appuntamento al Sandrigham Women’s Institute, dove la aspettavano per l’ora del tè. La notizia è stata riportata da Vanity Fair: una fonte reale avrebbe dichiarato che la regina ha dato forfait per via di ‘una leggera influenza‘. Non ci sarebbe nulla di grave, quindi, dietro la non presenza della sovrana all’appuntamento di oggi. Ma i sudditi non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi. Soprattutto in ragione del periodo che Elisabetta sta vivendo: la vicenda di Harry e Meghan ha decisamente scosso la vita dell’intera famiglia Reale.

Niente ora del tè per la regina Elisabetta. La sovrana ha disdetto all’ultimo minuto un appuntamento al Sandrigham Women’S Institute, dopo essersi sentita poco bene. Una notizia che, inevitabilmente, ha allarmato i sudditi. Ma secondo quanto riporta Vanity Fairy, la regina sarebbe stata colpita dall’influenza. Nulla di grave insomma, ma non è certo un periodo facile per la novantatreenne. La ‘Megxit’ ha generato sicuramente il caos nella Famiglia reale. E, anche se la nonna di Harry ha affrontato tutto con la sua consueta compostezza, lo stress accumulato ha potuto contribuire al malessere della sovrana.

Megxit: la decisione di Harry e Meghan

Negli ultimi periodi non si parla d’altro. La decisione di Harry e Meghan di uscire dalla famiglia reale d’Inghilterra ha davvero spiazzato tutti. E se per qualcuno, quello dei duchi di Sussex, è stato un gesto di ribellione senza motivo, sono davvero in molti, sul web, ad appoggiare la loro scelta. Una scelta che, come ha dichiarato lo stesso Harry, rappresenta una passo verso la ‘normalità’, che lui e Meghan hanno tanto desiderato. Una decisione davvero importante, non presa a cuor leggero: “Ho bisogno di abbracciare una vita più pacifica, non c’era davvero altra possibilità” ha spiegato Harry.

Una decisione, quella di Harry e Meghan, che inevitabilmente spacca a metà i sudditi. Ma che senza dubbio rappresenta uno degli episodi più clamorosi degli ultimi anni, per quanto riguarda la famiglia Reale d’Inghilterra. Intanto, Harry Meghan e il loro piccolo Archie sono pronti ad iniziare una nuova vita in Canada, dove, secondo il Sun, starebbero per acquistare una dimora da sogno a Vancouver.