Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: lo scatto ‘bollente’ della coppia in ascensore infiamma Instagram; ecco le immagini.

Tra le coppie nate a Uomini e Donne, quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è una delle più amate in assoluto. I due si sono conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi, dove la napoletana era tronista. E, sin dal momento della scelta, la coppia è diventata inseparabile. Dal loro grande amore, lo scorso luglio, è nato il piccolo Domenico, la gioia più grande per la coppia. Una coppia decisamente ‘social’. Sia Rosa che Pietro, infatti, amano condividere con i followers i momenti più salienti delle loro giornate. In particolare Rosa, che su Instagram ha una vera e propria ‘famiglia’ di fan. Con loro ama tenersi in contatto quotidianamente, condividendo tantissimi scatti. Scatti che, molto spesso, non passano inosservati. Come quello pubblicato qualche ora fa dall’ex tronista, in cui, in ascensore con Pietro, danno vita a una posa particolarmente ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: lo scatto ‘bollente’ in ascensore manda in tilt i fan

“Che ragazzacci”, è la didascalia che Rosa Perrotta scrive nell’ultimo post pubblicato su Instagram. L’ex protagonista di Uomini e Donne pubblica alcuni scatti in cui indossa un meraviglioso abito da sera rosso, dallo spacco e scollatura notevoli. Al suo fianco, il suo adorato Pietro Tartaglione, anche lui in abito elegante. E la coppia, più bella che mai, decide si scattarsi un selfie in ascensore. Un selfie che alza la temperatura su Instagram! Il motivo? La particolare ‘posa’ di Rosa e Pietro, che danno vita a uno scatto decisamente ‘bollente’. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Uno scatto molto ‘passionale’ quello di Rosa e Pietro: l’hashtag #50sfumaturedirosso scelto dalla Perrotta per il post è davvero perfetto! Tantissimi i commenti dei fan della coppia, che sono impazziti per il selfie ‘infuocato.’ Una coppia che, giorno dopo giorno, appare sempre più unita. E a voi piacciono Rosa e Pietro insieme?