Pochissime ore fa, a Serena Enardu è stato chiesto se fosse pronta ad ad avere un figlio con Pago: la reazione dell’ex tronista è sorprendente.

Dopo l’incredibile reazione di qualche ora fa alle parole del suo ex fidanzato, Serena Enardu è ritornata a parlare di Pago. Da quando è riuscita ad avere un confronto, seppure piccolo, con lui, l’ex tronista di Uomini e Donne non nasconde affatto il suo sentimento per il cantante sardo. Non soltanto, qualche giorno fa, ha dichiarato apertamente di amarlo ancora e di essere consapevole che, qualora tornassero insieme, la loro relazione sarà completamente diversa, ma ha anche risposto a chi, sul suo canale Instagram, le ha chiesto se sia pronta ad avere un figlio con lui. Ecco. Cosa ha detto? Ovviamente, vi sveleremo ogni minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che la sua reazione è stata davvero sorprendente. Ecco di cosa parliamo.

Serena Enardu pronta ad avere un figlio con Pago? La sua reazione è sorprendente

Non è assolutamente la prima volta che Serena Enardu risponde alle domande più curiose dei suoi followers Instagram. Lo ha fatto qualche giorno fa. Quando, in seguito all’incontro tra Pago e la sua ex moglie, ha svelato tutta la verità riguarda alla sua gelosia nei confronti di Miriana Trevisan. E lo ha rifatto pochissime ore fa. Prima di recarsi in palestra, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto soltanto a tre delle domande più ‘curiose’. Ha parlato, quindi, di come superare la fine di una relazione; del suo rapporto con suo figlio Tommaso ed, infine, quale canzone la descrive in questo momento. Ma non solo. Perché ne è arrivata anche una quarta davvero interessante. Di fronte alla quale, però, non ha potuto assolutamente passare avanti. “Faresti un figlio con Pago?”, recita la domanda in questione. Ecco. La reazione di Serena è stata davvero sorprendente. Ecco perché:

La reazione di Serena di fronte a questa domanda è stata davvero sorprendente. Sapete perché? Ecco le sue parole: “Peccato. Avevo detto che avrei risposto soltanto a tre domande, ma questa era molto carina ed interessante. Vabbè, la prossima!”. Proprio questo dice l’ex tronista a chi le chiede se sia pronta ad avere un secondo figlio. Insomma, dalle parole non si capisce chiaramente l’intenzione della giovane sarda. Certo, l’amore tra i due c’è. E lo ha confermato anche Pago. Dovremo attendere la sua uscita dalla casa del GF Vip per ulteriori novità in quest’ambito, no?