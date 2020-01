Dopo i commenti di Antonio Zequila ed Antonella Elia in seguito al suo ingresso, Valeria Marini ha replicato, lanciando una ‘frecciatina’ ad Alfonso Signorini.

Come raccontato in un nostro recente articolo, durante la puntata scorsa del GF Vip, Valeria Marini è entrata all’interno della casa per avere un confronto con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Tuttavia, l’ingresso della bellissima showgirl non è assolutamente passato inosservato. Soprattutto per alcuni inquilini. Parliamo, infatti, di Antonio Zequila ed Antonella Elia. Che, alla visione di Valeria Marini, si sono lasciati andare a delle considerazioni poco piacevoli nei suoi riguardi. È proprio per questo motivo che, durante la puntata di ieri sera de La Repubblica delle Donne, la sarda ha deciso di replicare. Lanciando, tra l’altro, una ‘frecciatina’ ad Alfonso Signorini. Ecco che cos’è successo in diretta televisiva da Piero Chiambretti.

Valeria Marini, la replica a Zequila e Elia da Piero Chiambretti

Ospite della puntata di ieri sera de La Repubblica delle Donne, Valeria Marini ha replicato ai commenti poco piacevoli che, in seguito al suo ingresso nella casa del GF Vip, Antonella Elia ed Antonio Zequila hanno fatto nei suoi confronti. L’hanno definita c**a e un mostro, i due concorrenti del reality di Canale 5. Ed è proprio per questo motivo che Piero Chiambretti, nel suo programma del mercoledì sera, le ha dato la possibilità di replica. Com’è al suo solito, Valeria non si è affatto trattenuta. Anzi. Non soltanto, infatti, la Marini ha dichiarato di non sentirsi affatto come è stata descritta dai due gieffini, ma ha lanciato anche una chiara frecciatina ad Alfonso Signorini. “Alfonso sta portando il GF Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Questo non mi sembra che rientri nel rispetto per gli altri”, dice la ‘Valeriona Nazionale’. Facendo, poi, anche ad un chiaro riferimento alla squalifica di Salvo Veneziano.

Ma non è finita qui. Perché, poco dopo, conclude: “Il Gf è verità e prima o poi esce sempre fuori. Come sei davvero si vede e non ti puoi nascondere”. Insomma, parole abbastanza esplicative della bellissima Valeria, no?