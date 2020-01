C’è Posta Per Te, svelato il super ospite della terza puntata: è un attore super famoso; ecco di chi si tratta.

Andrà in onda sabato 25 gennaio 2020 la terza puntata di C’è posta per te. Anche questa edizione della trasmissione di Maria De Filippi si sta rivelando un successo. Puntate ricche di emozioni e colpi di scena, tra storie strappalacrime e sorprese speciali. Nella puntata di sabato scorso, due grandi ospiti hanno partecipato alla puntata: si tratta dell’attore turco Can Yaman e della conduttrice Maria Venier. Chi ci sarà nel terzo appuntamento? Ebbene, la notizia è arrivata quest’oggi. Un amatissimo attore spagnolo sarà il super ospite della terza puntata di C’è Posta per te. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo diciamo subito!

C’è Posta Per Te, svelato il super ospite della terza puntata: è l’attore Antonio Banderas

Una nuova puntata di C’è Posta per te andrà in onda sabato sera. Un appuntamento imperdibile, quello del sabato sera, per milioni di telespettatori. La trasmissione della De Filippi infatti continua a collezionare ascolti record, battendo di gran lunga la concorrenza. Tante storie emozionante, storie di litigi e incomprensioni, ma anche storie di regali e sorprese speciali. Sorprese che spesso vengono accompagnate da un ospite speciale. Siete curiosi di scoprire chi sarà quello della terza puntata di C’è posta per te?. Ve lo mostriamo con uno screen del video pubblicato proprio qualche ora fa sulla pagina Instagram di Witty tv:

Eh si, l’ospite speciale della prossima puntata sarà proprio lui, Antonio Banderas! Un attore amatissimo, che farà una sorpresa speciale a uno dei protagonisti del prossimo appuntamento. Quale sarà la storia in cui lo spagnolo sarà coinvolto? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo! Appuntamento a sabato ore 21.10 su Canale 5!