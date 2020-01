A pochi giorni dal suo debutto del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto: cos’è successo.

Questa, di certo, non ci voleva proprio per Elettra Lamborghini. Ad una settimana dal suo debutto al Festival di Sanremo, la giovane cantante ha informato i suoi followers di uno spiacevole imprevisto di cui è stata protagonista. Come raccontato in diversi nostri articoli, la bellissima ereditiera è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Non soltanto Elettra, infatti, è abituata a condividere e a lasciare senza parole tutti i suoi followers con degli scatti fotografici davvero da urlo, ma è anche solita intrattenere i suoi sostenitori con dei fantastici racconti riguardanti tutto ciò che le accade durante le sue giornate. Proprio per questo motivo era praticamente impossibile per lei non condividere con i suoi numerosi questo ‘triste’ momento. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, spiacevole imprevisto ad una settimana da Sanremo

Il 4 Febbraio, si sa, inizierà la nuova edizione de Il Festival di Sanremo. Tutti i cantanti in gara stanno scaldando i motori. Mancano davvero pochi giorni e, quindi, è più che normali che tutti i Big siano pronti. Peccato per Elettra Lamborghini. Che, ad una settimana dalla sua prima volta sul palco dell’Ariston, è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto. A dare la notizia è stata la diretta interessata su Instagram. Tramite alcune IG Stories, la giovane cantante ha raccontato ai suoi followers quanto le sta accadendo in queste ultime ore. Ovviamente, non è nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta, stando a quanto trapelato da alcuni suoi recenti video sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che l’ereditiera si sia ammalata. È proprio questo che, pochissime ore fa, ha annunciato ai suoi numerosi sostenitori. Non soltanto, infatti, la giovane Lamborghini ha condiviso un’IG Stories che testimoniava l’assunzione di farmaco che, purtroppo, è ‘costretta’ a prendere in questi giorni, ma ha anche raccontato ai suoi fan di stare davvero male.

Fortunatamente, ha la febbre bassa. Tuttavia, i sintomi influenzali ci sono e, stando alle sue parole, si fanno sentire tutti. Forza Elettra, Sanremo non è lontano. Ti vogliamo in forma!

Con chi duetterà al Festival di Sanremo?

Come dicevamo precedentemente, Elettra non perde occasione di poter interagire con i suoi followers. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, letteralmente in esclusiva, ha informato i suoi seguaci con chi duetterà in una delle serate del Festival di Sanremo. Insomma, noi non vediamo l’ora, voi?