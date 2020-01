Durante la sesta puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha stentato a trattenere le lacrime: il momento in diretta televisiva è stato davvero emozionante.

Lo aveva annunciato ad inizio puntata che la sesta puntata del GF Vip sarebbe stata ‘infuocata’, Alfonso Signorini. E, in effetti, così è stato. Non ci riferiamo soltanto alla confessione ‘bollente’ di qualche istante fa, di cui vi abbiamo parlato in un nostro recente articolo, ma anche di un momento davvero emozionante per Antonella Elia e per tutti. Durante tutte queste settimane, l’opinionista di Piero Chiambretti si è lasciata apprezzare soprattutto per il suo forte carattere. Che, come raccontato dal conduttore in diretta televisiva, è la conseguenza di un passato davvero difficile. Ecco. È proprio in questo momento che il padrone di casa non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime.

GF Vip, Alfonso Signorini stenta a trattenere le lacrime: cos’è successo

È stato, senza alcun dubbio, un momento davvero emozionante quello vissuto qualche istante durante la sesta diretta del GF Vip. Seppure inizialmente concentrato sull’antipatia che Antonella Elia nutre nei confronti di Fernanda Lessa, l’opinionista di Piero Chiambretti è stata la protagonista di un momento davvero speciale. Si è parlato della sua storia e, soprattutto, del suo doloroso e tragico passato. È proprio per questo motivo che sia la diretta interessata che tutti i suoi compagni di viaggio non hanno potuto fare a meno di emozionarsi con lei. Ma non solo. Perché, dopo aver ascoltato per filo e per segno la sua storia, anche Alfonso Signorini non ha affatto stentato di trattenere le lacrime.

Dopo aver fatto entrare Antonella Elia nel confessionale per una magnifica e romantica sorpresa, Alfonso Signorini, con la voce rotte dall’emozione, le ha detto: “Grazie perché arrivi. Vorrei chiederti tante cose, ma non voglio farti violenza. Però, credo che ci sia tanta sofferenza, tanta forza e credo che stare dentro lì renda mille volte più sensibile questa sofferenza”.