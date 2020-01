GF Vip, Antonella Elia incontra il suo fidanzato Pietro: la sua reazione è da brividi, ecco cosa è successo in diretta.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è in onda questa sera su Canale 5. Una puntata, come sempre, ricca di emozioni. Tra i concorrenti più in vista anche questa sera c’è la frizzante Antonella Elia, che, nella Casa, è già stata protagonista di diverse liti e discussioni. Ma, questa sera, Alfonso Signorini ha deciso di andare un po’ più a fondo nella vita della concorrente, parlando con Antonella in confessionale. Un momento molto toccante, durante il quale la Elia si lascia andare a un pianto liberatorio. Ma dopo un po’ Alfonso le fa tornare il sorriso, mostrandole una foto del suo fidanzato Pietro. Che gli ha inviato un messaggio audio: “Non sentirti sola, io per te ci sono e ci sarò sempre. Ciao amore della mia vita!”. Parole dolcissime, alle quali Antonella risponde: “L’amore salva”. Ma non sa che, fuori dal confessionale, c’è proprio il suo Pietro ad aspettarla! Ecco cosa è accaduto.

GF Vip, Antonella Elia incontra il suo fidanzato Pietro: reazione incredibile, scatta il bacio infinito

“Il mio uragano dov’è?”, chiede Pietro appena Antonella esce dal confessionale. E i due iniziano a baciarsi, senza staccarsi più. “Ragazzi, è il bacio più lungo della storia del grande fratello!“, commenta Alfonso Signorini dallo studio. Un incontro davvero emozionate, durante il quale Antonella non riesce a trattenere le lacrime. E Pietro la rassicura: “Lei pensa di essere brutta, di essere grande per me! Io la vedo piccola, bella, mi piace tanto!!”. “Lo abbiamo capito!”, replica Signorini, facendo riferimento alla ‘passione’ con cui i due si sono baciati poco prima. Ecco uno screen del momento:

Insomma, una sorpresa meravigliosa e inaspettata per Antonella, in un momento non proprio facile per lei. Le parole del suo Pietro potranno aiutarla ad affrontare meglio i prossimi giorni nella Casa più spiata della tv. E voi, state seguendo la puntata del Grande Fratello Vip?