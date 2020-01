Durante la sesta diretta televisiva del GF Vip abbiamo assistito ad una confessione letteralmente ‘bollente’: ecco di che cosa parliamo.

Ci siamo: finalmente, è iniziata la sesta puntata del GF Vip. Dopo soltanto pochi giorni dalla messa in onda della quinta diretta, Alfonso Signorini è al timone di un nuovo appuntamento davvero ‘infuocato’. Lo ha annunciato nei primi istanti di trasmissione. E, dobbiamo ammettere, fino a questo momento non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Come svelato all’inizio, gli argomenti trattati durante questa puntata saranno davvero tantissimi. A partire, quindi, dai commenti poco piacevoli nei confronti di Valeria Marini in seguito al suo ingresso. Fino a Licia Nunez. Ecco. È proprio durante il ‘match’ dedicato alla sarda che abbiamo assistito ad una confessione davvero ‘bollente’. Che, tra l’altro, ha lasciato tutti senza parole. Compreso il conduttore e i due opinionisti. Ma di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, confessione ‘bollente’ in diretta televisiva: cos’è successo

È il momento dedicato a Valeria Marini e ai commenti poco carini che, nel corso della quinta puntata del GF Vip, Antonio Zequila, Barbara Alberti e Antonella Elia le hanno rivolto. Ed è proprio in questo momento che, in diretta televisiva, abbiamo assistito ad una confessione davvero ‘bollente’. Dopo aver preso parola l’opinionista di Piero Chiambretti ed aver spiegato le sue parole, è il turno del salernitano a chiarire i commenti rivolti alla showgirl sarda. Non soltanto l’attore si è giustificato dei suoi termini, ma si è lasciato andare anche ad una confessione davvero inaspettata.

Per la prima volta in assoluto, Antonio Zequila ha, infatti, confessato di aver avuto con flirt Valeria Marini. “Diciamo che mi conosce molto bene da molti anni”, dice l’attore salernitano. Poi, incalzato da Wanda Nara ed Alfonso Signorini per ulteriori dettagli ha rivelato: “È stato un flirt di gioventù. Ed è successo. Sì, che è successo”.