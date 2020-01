Grande Fratello Vip, colpo di scena: un concorrente viene lasciato inaspettatamente con un post pubblicato su Instagram; ecco di chi si tratta.

Accade davvero di tutto in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tra liti furibonde, e incontri tra ex, il reality più spiato di Italia entra sempre di più nel vivo. Il cast scelto da Alfonso Signorini sta dimostrando di essere davvero interessante. E l’ultimo colpo di scena per uno dei concorrenti è arrivato proprio qualche ora fa. Una sorpresa non proprio piacevole per una di loro: Licia Nunez è stata lasciata con un post su Instagram dalla sua attuale fidanzata Barbara Eboli. Un fulmine a ciel sereno: Licia si dichiara molto innamorata della sua Barbara. Ma, sui social, quest’ultima sembra aver raggiunto il limite: “Sei andata oltre”, scrive la Eboli, in un post che ha scatenato i commenti dei telespettatori. Scopriamo insieme le parole apparse su Instagram. Parole che, con ogni probabilità, questa sera Alfonso Signorini mostrerà alla Nunez. Cosa accadrà durante la diretta di questa sera?

Grande Fratello Vip colpo di scena, un concorrente lasciato su Instagram: è Licia Nunez

Un post ‘shock’ quello apparso sul profilo Instagram di Barbara Eboli qualche ora fa. La fidanzata di Licia Nunez, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha praticamente lasciato via social la sua compagna. Il motivo? Un limite che Licia avrebbe oltrepassato, proprio all’interno del reality. Barbara si dichiara stanca e non più disposta a comprendere la sua compagna. “Ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto”, scrive Barbara, e fa riferimento a un gesto di cui Licia avrebbe parlato nella Casa, “un gesto che pensavo solo nostro“. In molti, tra i commenti al post, appoggiano Barbara: i telespettatori non approvano che Licia parli molto spesso della sua ex, Imma Battaglia, e della loro storia d’amore passata. Sarà stato questo a ferire così tanto la Eboli? In attesa di scoprire nuovi sviluppi e nuovi dettagli sulla vicenda, ecco il messaggio lasciato su Instagram da Barbara:

Un messaggio che sa di addio. “Buon percorso”, scrive la Eboli al termine del post che non poteva passare inosservato. Ma, chiaramente, la storia non finirà di certo così. La coppia dovrà chiarirsi e chissà se l’incontro non avverrà proprio al Grande Fratello Vip. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire le ultime novità! E voi, seguirete la diretta?