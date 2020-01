GF Vip Ivan Gonzalez, nuovo affondo dall’ex Sonia: la pesante accusa

GF Vip, l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez è stata la protagonista di una clamorosa confessione sullo spagnolo: le parole di Sonia Pattarino.

Nonostante il percorso di Ivan Gonzalez continui alla grande nella casa del GF Vip, al di fuori sta accadendo davvero di tutto. Non soltanto, qualche giorno fa, vi abbiamo parlato delle dure parole di Natalia Paragoni, sua ex corteggiatrice ai tempi di Uomini e Donne, ma anche delle continue e numerose frecciatine e stoccate che la sua ex fidanzata Sonia Pattarino gli sta rivolgendo su Instagram. L’ultima è arrivata qualche ora fa. Quando, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, la bellissima sarda si è lasciata andare a delle pesanti accuse sul conto dell’affascinante spagnolo, nonché suo ex fidanzato. Cosa ha rivelato Sonia? Ecco tutti i dettagli

GF Vip, l’ex di Ivan Gonzalez tuona ancora contro di lui: le accuse di Sonia Pattarino

Fino a questo momento del suo percorso al GF Vip, Ivan Gonzalez non ha mai nominato la sua ex Sonia Pattarino e né si è ‘sbottonato’ sul suo precedente percorso a Uomini e Donne, è proprio per questo motivo che la giovane sarda, in una recente intervista per il magazine del programma, si è lasciata andare a delle dure e pesanti accuse nei confronti dell’ex tronista. In primo luogo, l’ex corteggiatrice del famoso dating show di Canale 5 sa perfettamente perché lo spagnolo, fino a questo momento, non l’ha citata nella casa. “Non parlando di me, evita di mettermi al centro del gossip”, queste sono le parole che Sonia utilizza per spiegare per quale motivo il suo ex fidanzato non abbia mai fatto riferimento a lei. Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, Sonia fa delle rivelazioni davvero considerevoli nei riguardi del suo ex.

A Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatrice si dice convinta di pensare che la fine della loro storia d’amore a settembre, in seguito ad un viaggio d’amore in Messico, sia stato il frutto della richiesta ad Ivan di partecipare al reality. “Mi disse che all’interno di un reality è più probabile andare avanti se si fanno nascere love story”, dice Sonia. Insomma, delle accuse davvero incredibili.

Con Clizia nascerà un amore all’interno della casa?

Il percorso di Ivan, come dicevamo precedentemente, continua a gonfie vele. Ha legato tutti, lo spagnolo. Soprattutto con Clizia Incorvaia. Chissà, nascerà una storia d’amore tra di loro? Ovviamente, è tutto da vedere. Anche se, al momento, Ivan non ha nascosto il suo interesse.

Per ulteriori news sul GF Vip –> clicca qui