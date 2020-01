Mara Venier senza freni: “Sanremo con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli”

Mara Venier lancia la provocazione: “A Sanremo con Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, con otto valletti uomini, tra cui qualche politico”

Mara Venier lancia quella che si può definire senza ombra di dubbio ‘provocazione’ in un intervento verso la chiusura di Chiamate Mara 3131, programma che conduce su Radio 2 insieme a Stefano Magnanensi. La conduttrice di Domenica In ha parlato di Sanremo ed ha spiegato come lo immaginerebbe e come vorrebbe condurlo. Insomma, nelle sue parole si può intravedere anche un filo di autocandidatura, che non guasta mai. Mara sostiene che le piacerebbe un festival di Sanremo condotto insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Ma non è tutto. La Venier ha spiegato anche che vorrebbe dei valletti uomini, e non personaggi comuni, per intenderci.

La Venier con la De Filippi e Sabrina Ferilli: che trio! Di fuoco, si potrebbe dire, no?! Ma a Mara non basta questo. Vorrebbe al suo fianco dei valletti: “Non vorrei gente che non fa niente, vorrei pezzi grossi che fanno i valletti, anche qualche politico”. Ha le idee chiare. Le idee chiare sulla sua concezione del Sanremo e su quelli che sono i personaggi che vorrebbe accanto a lui. Ha le idee chiare anche nella provocazione che è consapevole di aver lanciato. Un’inversione dei ruoli che farebbe sbarrare gli occhi al mondo della televisione: conduttrici donne, a cui girano intorno, ad intermittenza, degli uomini di prestigio. “Anche politici”, spiega la Venier. Insomma, un festival di Sanremo del tutto nuovo. Mai visto prima. E, soprattutto, con personaggi così popolari come loro tre. Insieme hanno già lavorato anche ultimamente: non in trio, però. Mara Venier è stata a Tu si que vales con Maria De Filippi, così come Sabrina Ferilli. Sono sempre piaciute e non poco al pubblico italiano. Inoltre, proprio la scorsa settimana abbiamo visto la Venier anche a C’è Posta per te. Come sarebbe vederle insieme sul palco dell’Ariston?

Comunque sia, va ricordato che Mara sarà a Sanremo 2020. Salirà sul palco dell’Ariston con Amadeus nella serata finale, quella di sabato 8 dicembre. Coglierà l’occasione per promuovere la puntata speciale di Domenica In che sarà dedicata interamente proprio al Festival.