Una delle protagoniste de La Pupa e Il Secchio, Martina Fusco si immortala con una scollatura da urlo in primo piano: Instagram è ‘di fuoco’.

Da quando è stata la protagonista indiscussa di una puntata di Ciao Darwin, Martina Fusco ha cavalcato l’onda del successo. Soprattutto su Instagram. Dove, attualmente, la giovane napoletana vanta di un seguito davvero spropositato. Non soltanto sono numerosi coloro che la seguono e che, giorno dopo giorno, non si perdono alcun tipo di aggiornamento su di lei, ma anche le foto che, spesso e volentieri, vi condivide sono abbastanza consistenti. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’attuale pupa del famoso programma di Italia Uno è solita condividere foto davvero stratosferiche. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, prima di ritornare da una fantastica vacanza in compagnia del suo fidanzato, Martina si lascia immortalare con un vestito da una scollatura davvero vertiginosa. Ecco tutti i dettagli.

Martina Fusco, scollatura da urlo in primo piano: Instagram è in visibilio

Sono stati dei giorni davvero intensi per Martina Fusco. Stando a quanto si evince dalle sue ultime Instagram Stories, la bellissima pupa è stata la protagonista di una vacanza da sogno in compagnia del suo fidanzato. Nonostante il relax, però, la napoletana non ha affatto perso occasione di poter condividere con i suoi sostenitori delle foto davvero ‘speciali’. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, in attesa di questo suo soggiorno, ha condiviso uno scatto strabiliante. Si lascia immortalare con un delizioso vestito che presenta una scollatura davvero vertiginosa, Martina. Ed è più che normale che, in un batter baleno, lo scatto ha ricevuto numerosi likes e commenti di apprezzamento. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Insomma, anche in questa foto, Martina è davvero fantastica. Lo scatto è molto ‘minimal’, c’è da ammetterlo. Eppure, la scollatura in primo piano e la scollatura dal basso, evidenziano alla grande la sua bellezza colossale. La pensate anche voi così?