In quest’ultima foto su Instagram, Mercedesz Henger indossa un costume troppo piccolo che non riesce a contenere le forme: spunta il tatuaggio proprio lì.

In tutta la storia de L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger è, senza alcun dubbio, una delle naufraghe che, ancora adesso, detiene un successo davvero spropositato. Spesso opinionista dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, la giovane decanta un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram. Dove, spesso e volentieri, è protagonista di scatti fotografici davvero fantastici. Uno degli ultimi risale a qualche giorno fa. Quando la figlia maggiore di Eva Henger si lascia immortalare con indosso un costume davvero ‘troppo’ piccolo. Che, tra l’altro, a stento riesce a contenere le sue forme. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è, però, quel ‘particolare’ tatuaggio. Che, dato il bikini ‘striminzito’ si intravede chiaramente. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Mercedesz Henger, costume troppo piccolo: il tatuaggio è proprio lì

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua prima apparizione televisiva a L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger continua ad essere davvero molto seguita. Soprattutto sui social. Ed, in particolare, su Instagram. Dove, come dicevamo precedentemente, è solita ‘intrattenere’ i suoi sostenitori con delle foto davvero mozzafiato. Tutte, nonostante la diversità, hanno un unico elemento in comune: la straordinaria bellezza della ragazza. Che, tra l’altro, è chiaramente visibile anche in quest’ultima foto su Instagram. Qualche giorno fa, la fidanzata di Lucas Peracchi ha condiviso una foto in costume da togliere il fiato. Il suo corpo è davvero da urlo. Ma questo si sa. Anche perché, come raccontato in diversi nostri articoli, la giovane Henger è solita sottoporsi a duri e costanti allenamenti sportivi. Tuttavia, a catturare l’attenzione è il bikini stesso. Che, come dicevamo, è davvero troppo piccolo per le sue forme. Non riuscendo, tra l’altro, nemmeno a contenerlo. Ed è proprio per questo motivo che è davvero impossibile non notare quel tatuaggio che spunta proprio lì.

Ecco. È proprio questa la foto che, qualche giorno fa, la giovane Henger ha pubblicato sul suo profilo social ufficiale. Il costume, come dicevamo, è troppo piccolo. E, perciò, non riesce affatto a coprire quel tatuaggio presente sul costato. ‘In ogni momento. R’, questa è la scritta presente sul corpo di Mercedesz. Non sappiamo, ovviamente, a cosa significa. Ma, data l’iniziale ‘R’, presupponiamo sia una dedica. In ogni caso, la foto ha davvero conquistato tutti. Non a caso, sono davvero numerosi i commenti e i ‘likes’ giunti a corredo della foto.