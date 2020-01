Michelle Hunziker al party per i suoi 43 anni: il suo ‘particolare’ look colpisce tutti i followers della conduttrice.

La sua bellezza farebbe invidia alle ventenni, ma Michelle Hunziker ha 43 anni. Compiuti proprio quest’oggi! E la bellissima conduttrice ha festeggiato il suo compleanno in montagna, in compagnia del marito Tomaso Trussardi, le sue piccole Sole e Celeste, e gli amici più stretti. Una giornata all’insegna dell’allegria, quella trascorsa da Michelle, in uno chalet da sogno. Ma i festeggiamenti non sono certo terminati con l’arrivo della sera. Per il suo compleanno, la Hunziker ha organizzato un party davvero speciale. La conduttrice rivela di aver realizzato un sogno che ha sempre avuto. E il suo particolare look ne è la dimostrazione…Siete curiosi di scoprire come ha festeggiato la meravigliosa 43enne? Ve lo mostriamo subito!

Michelle Hunziker al party per i suoi 43 anni: il suo look non è passato inosservato

“È sempre stato il mio sogno fare un pigiama party! Ne ho sempre sentito parlare, ma non l’ho mai fatto. Adesso ho convinto tutti i miei amici!”. È così che Michelle Hunziker annuncia ai suoi followers che, per il suo compleanno di 43 anni, ha deciso di dare un pigiama party. Un sogno che finalmente si è realizzato, per la conduttrice, che mostra a tutti il pigiama che ha scelto per l’occasione. Più che un pigiama, un travestimento! Date un’occhiata al ‘particolare’ outfit della Hunziker:

Ebbene sì! Per la sua festa dei 43 anni Michelle si è vestita da Minions! E come lei, anche gli altri componenti della sua famiglia. Pigiami davvero ‘particolari’, che si uniscono a quelli degli invitati: nelle stories della Hunziker si intravedono pigiami da unicorno, da pinguini e tanto altro. Insomma, una festa davvero speciale per Michelle e soprattutto, non banale! Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla meravigliosa conduttrice. Buon compleanno, Michelle!