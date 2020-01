Sanremo 2020, Amadeus parla delle 9 donne che lo accompagneranno: “Vi sorprenderanno”

Sanremo 2020, Amadeus parla ancora una volta delle 9 donne che lo accompagneranno nel corso della settimana: “Sono sicuro che vi sorprenderanno”

Amadeus ha rilasciato delle nuove importanti dichiarazioni in merito alle 9 figure femminili che lo accompagneranno nel corso della settimana in cui andrà in onda il Festival di Sanremo. Il conduttore dopo le molte polemiche nate dalle sue dichiarazioni su Francesca Sofia Novello, ha ricevuto il supporto di molte amiche e colleghe, e anche della stessa Francesca che comprese le parole del conduttore ha voluto spezzare una lancia a suo favore. Tra le donne che l’hanno difeso, anche la Clerici, che ha dichiarato: “Le polemiche sono il sale del Festival, fanno parte delle regole non scritte del gioco e ci sono sempre state: sono inevitabili, credo. Poi, però, devono esaurirsi, specie se fondate sul nulla: c’è un limite a tutto. Per parole sbagliate, poi chiarite, si fanno discussioni infinite“. Placata la polemica su quanto accaduto, il conduttore torna a parlare delle donne che lo affiancheranno, rivelando che ci ci stupiranno certamente, così come hanno stupito lui!

Amadeus parla delle 9 donne che lo accompagneranno: “Vi sorprenderanno”

Amadeus è certamente un conduttore stimato e apprezzato dal pubblico, tanto da aggiudicarsi per la prima volta la conduzione di uno degli eventi più attesi dell’anno, il Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Il conduttore ha voluto spendere alcune parole al FQLife, format realizzato da ilfattoquotidiano.it, in merito alle sue accompagnatrici. Nel dettaglio, ha dichiarato: “Tre motivi per guardare il Festival? Le 24 canzoni, intanto. Non vedo l’ora che possiate ascoltarle e possiate giudicare. Trovo 24 canzoni fortissime. Il secondo motivo? Questo doppio palco. Il palco dell’Ariston ma anche questo collegamento con l’esterno. Per la prima volta accade anche qualcosa fuori. Il terzo motivo? Si è parlato tanto di donne. Sono felicissimo di otto-nove donne. Sicuramente sorprenderanno anche voi“