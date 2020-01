Sanremo 2020, il duro attacco di Loredana Bertè: “Escludere questi artisti”

Nuovo attacco al Festival di Sanremo 2020, stavolta arriva da Loredana Bertè, che si è sfogata sui social: “Escludere questi artisti”

Manca sempre meno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020. La lunga vigilia è segnata dalle critiche e dalle polemiche nei confronti del conduttore e direttore artistico. Amadeus è stato attaccato su ogni fronte: prima per l’annuncio dei big in gara attraverso un organo di stampa, poi per la scelta di alcune donne come co-conduttrice, in modo particolare Rula Jebreal, infine per le parole espresse in conferenza stampa. Come se non bastasse è arrivato anche il dietrofront di Monica Bellucci e si vocifera che anche Georgina Rodriguez possa dare forfait. Non c’è tregua per il direttore artistico del festival della canzone italiana. Adesso nel mirino dell critiche è finito anche Junior Cally, uno dei big in gara. Il cantante è stato accusato di scrivere brani contro le donne. L’artista, però, dovrebbe essere regolarmente sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2020, duro attacco di Loredana Bertè

La polemica su Junior Cally, uno dei big in gara a Sanremo, ha coinvolto anche la Bertè. La cantante è legata al festival della canzone italiana per via del premio dedicato alla sorella scomparsa. Loredana ha deciso di prendere una posizione decisa e si è sfogata con un lungo post su Facebook: “Chiedo ai giornalisti della Sala Stampa dell’Ariston di escludere, a priori, una possibile candidatura al ‘Premio della critica Mia Martini’ di qualsiasi artista che promuova attraverso i suoi testi violenza fisica o verbale verso le donne o misoginia in generale”. Non sappiamo se la Bertè abbia fatto esplicito riferimento al cantante mascherato, ma le sue parole sono saltate fuori proprio quando l’argomento è caldo. La cantante poi ha aggiunto: “Mia sorella è stata per anni vittima di bullismo ‘verbale’ e non credo che avrebbe mai voluto che il suo nome venisse associato a certi ‘soggetti’ che andrebbero squalificati (come successo in un’altra trasmissione)”.

Chiedo ai giornalisti della Sala Stampa dell’Ariston di escludere, a priori, una possibile candidatura al “Premio della… Pubblicato da Loredana Bertè su Venerdì 24 gennaio 2020

È probabile che in quest’ultima affermazione la Bertè abbia fatto riferimento alla squalifica di Salvo Veneziano avvenuta durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip.