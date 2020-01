In quest’ultimo video, Selvaggia Roma si spoglia per strafa: sotto è completamente senza vestiti, Instagram è in tilt per lei.

Da quando è terminato il suo percorso a Temptation Island, il successo di Selvaggia Roma è aumentato considerevolmente. Attualmente, nota ed affermata web influencer, la giovane romana vanta di un seguito davvero pazzesco. Soprattutto su Instagram. Dove, già in diverse occasioni, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è stata protagonisti di scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo è stato condiviso qualche ora fa. Ripresa mentre si spoglia per strada, la giovane Selvaggia ha letteralmente mandato in subbuglio Instagram. Numerosi, infatti, sono stati i commenti di apprezzamento e i likes giunti a corredo di questo breve video. Ma ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Selvaggia Roma si spoglia: sotto è senza vestiti, Instagram s’infiamma

Una cosa è certa: con quest’ultimo video su Instagram, Selvaggia Roma ha fatto realmente venire voglia d’estate. Ripresa di spalle mentre si spoglia per strada, l’ex concorrente di Temptation Island ha mandato in tilt il suo canale social ufficiale. Vanta di una bellezza davvero stratosferica, la giovane romana. Infatti, ne abbiamo parlato già in uno dei nostri recenti articolo. Eppure, con questo breve video social, Selvaggia ha letteralmente stupito e lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. Perché, come dicevamo precedentemente, non soltanto si lascia riprendere mentre si toglie il copricostume, ma al di sotto di esso la giovane romana è completamente senza vestiti. Certo, questo non significa nulla di scandaloso. Nient’affatto. Al di sotto del capo d’abbigliamento principale, infatti, la giovane Selvaggia indossa un delizioso costume nero. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Insomma, delle immagini davvero deliziose. E lo confermano, tra l’altro, il successo riscosso dai suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, in tantissimi hanno apprezzato la bellezza dell’ex concorrente di Temptation Island. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario, no?