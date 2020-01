Durante la puntata odierna di Mattino Cinque, Miriana Trevisan è ritornata a parlare di Serena e Pago: le sue parole a Federica Panicucci spiazzano tutti.

Dopo lo scorso incontro con Pago, Miriana Trevisan è ritornata a parlare del suo ex marito e delle sua ex compagna Serena Enardu. Ospite della puntata odierna di Mattino Cinque, l’ex moglie del cantautore sardo è intervenuta nuovamente ai microfoni di Canale Cinque per esprimere chiaramente la sua opinione su questa coppia. È stata sposata con il sardo per bene 10 anni. È più che naturale, quindi, che la bella Trevisan lo conosca alla grande. E possa capire perfettamente il suo stato d’animo. ‘Se la ami, torna da lei’, queste le parole che Miriana aveva detto a Pago poco prima di lasciare la casa. Parole, quindi, che hanno sorpreso davvero tutti. Tuttavia, ciò che oggi ha riferito a Federica Panicucci ha letteralmente spiazzato tutti. Ecco che cosa ha detto in diretta televisiva.

Mattino Cinque, Miriana Trevisan: le parole di Serena e Pago spiazzano

L’incontro tra Pago e Miriana Trevisan, nel corso della terza diretta del GF Vip, ha letteralmente ‘impressionato’ tutti. Nonostante la fine del loro matrimonio, i due continuano ad avere un rapporto davvero splendido. E lo si è evinto chiaramente dalle parole e dall’abbraccio che la giovane showgirl ha riservato per il suo ex marito nella casa più spiata d’Italia. Tanti hanno pensato che tra di loro ci fosse ancora del sentimento. Invece non è affatto così. A rivelarlo è la diretta interessata durante la puntata odierna di Mattino Cinque. In quest’occasione, la Trevisan non soltanto ha rivelato di aver messo su un ottimo rapporto con il suo ex marito nel corso degli anni per il bene del loro figlio e di averlo rafforzato all’uscita di Temptation Island, ma ha anche chiaramente espresso la sua opinione anche su Serena e su tutta la vicenda che hanno davvero spiazzato tutti.

“Lui è molto innamorato. È molto ferito e, da uomo orgoglioso, sarà davvero difficile il perdono. Perché per iniziare nuovamente una storia devi perdonare e lasciare andare completamente quel momento. Io me lo auguro per loro. Perché vedo molto sofferenza da parte di entrambi”, dice Miriana a Federica Panicucci. Cosa succederà tra di loro?

