Simona Ventura, clamorosa novità per la conduttrice: l’annuncio è di poche ore fa ed è arrivato attraverso il suo profilo social.

Lei è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ed è pronta per un’avventura del tutto nuova. Parliamo di Simona Ventura, che attualmente è in onda ogni domenica con il talk di Rai Due Settimana Ventura. Ma un nuovo programma, interamente dedicato alla conduttrice, sta per iniziare su Real Time: si chiama Discovering Simo, ed è un viaggio nella vita e nelle passioni della Ventura. L’annuncio è arrivato su Instagram, qualche ora fa, con un post pubblicato da SuperSimo sul suo profilo. Scopriamo di più sulla nuova avventura della conduttrice.

Simona Ventura, clamorosa novità per la conduttrice: su Real Time parte Discovering Simo

Si chiama Discovering Simo ed è il nuovo programma di Real Time, che partirà giovedì 25 gennaio alle ore 11.00. Si tratta di un vero e proprio tutto nella vita e nelle passioni di una delle conduttrici più amate di sempre. Simona Ventura è pronta a raccontarsi in un programma interamente dedicato a lei: una sorta di docu-reality, in cui si alterneranno momenti leggeri e storie emozionanti. “Voglio raccontarvi delle storie che vi faranno riflettere e spero vi facciano emozionare”, dichiara Simona nel video di presentazione, apparso sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Ecco uno screen tratto dal video:

Un programma del tutto nuovo, una avventura inedita per Simona Ventura che, come sempre, non si tira indietro quando si tratta di nuove sfide. E dà l’appuntamento a tutti i suoi followwrs, con l’augurio di regalare loro tante emozioni. Non ci resta che attendere domani per scoprire tutte le novità di Discovering Simo. E voi, seguirete il nuovo show di Real Time?