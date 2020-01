Tina Cipollari rompe il silenzio e al magazine di Uomini e Donne racconta tutta la verità sul suo rapporto con la dama Gemma Galgani

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono due protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La Cipollari è una delle opinioniste del programma, insieme a Gianni Sperti, Jack Varone e Lorenzo Riccardi. La Galgani, invece, è una delle dame più famose del trono over. La donna torinese è un vero e proprio pilastro del programma e spesso è stata ospite anche in altri show della De Filippi, come Temptation Island e Selfie – Le cose cambiano. La Galgani, però, è diventata famosa – suo malgrado – anche a causa dei numerosi litigi con Tina. Le due donne di Uomini e Donne sono acerrime rivali, oltre che nemiche. La prima parte del trono over è quasi sempre occupata dalle liti tra le due donne. Da qualche anno ormai il mondo si divide anche fra sostenitori di Gemma e sostenitori di Tina.

Uomini e Donne, Tina Cipollari a ruota libera su Gemma Galgani

La Cipollari ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, in cui ha parlato dei suoi dieci anni all’interno del programma di Maria De Filippi e soprattutto della sua acerrima rivale. Incalzata dal giornalista su quale fosse il suo ricordo più bello, Tina ha risposto sarcasticamente: “Quando Gemma è andata via con Ennio…“. L’opinionista del programma di Maria De Filippi ha iniziato così a parlare della dama torinese, dichiarando: “Appena la vidi la prima volta pensai che si trattasse di una donna dimessa, sola, provata dalla vita e con una dentatura poco desiderabile. Pensavo avesse bisogno di aiuto e infatti le sono stata vicina. In lei vedevo mia nonna“. Quando si parla di Gemma, la Cipollari non la tocca mai piano. L’opinionista di Uomini e Donne ha addirittura rincarato la dose, dichiarando: “Io e Gemma non potremo mai diventare amiche. Siamo due donne diverse, con due teste che non si assomigliano. Abbiamo pensieri e modi di vita opposti“.

Riguardo ai cavalieri del trono over, invece, la Cipollari ha dichiarato di aver apprezzato molto Giorgio Manetti: “Un uomo di altri tempi, di classe e una persona di cultura“. Giorgio è l’ex compagno della Galgani e per almeno un paio di anni è stato l’oggetto di discussione tra le due donne del programma. L’opinionista, inoltre, ha dichiarato che le piacerebbe vedere l’onorevole Stefania Pezzopane nel trono over di Uomini e Donne, ma la donna è felicemente innamorata con Simone Coccia.