Grande Fratello Vip, Wanda Nara ‘accende’ lo studio con il suo look: abito scollatissimo, ma tutti guardano lì.

Questa sera, 24 gennaio 2020, è in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality più spiato d’Italia è entrata ormai nel vivo e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Nella puntata di questa sera, una doccia fredda per Licia Nunez, che scoprirà in diretta di essere stata lasciata su Instagram dalla sua fidanzata Barbara. E, come sempre, ad affiancare il conduttore Alfonso Signorini ci sono i due opinionisti Pupo e Wanda Nara. E il look di quest’ultima per la puntata di questa sera è davvero notevole. Gli outfits scelti dalla argentina per le dirette del GF Vip non passano mai inosservati, ma, questa sera, Wanda ha lasciato davvero tutti senza parole. L’abito blu che indossa è meraviglioso e caratterizzato da una profonda scollatura. Ma è anche un altro dettaglio a catturare l’attenzione. Diamo un’occhiata al look di Wanda.

Grande Fratello Vip, Wanda Nara ‘accende’ lo studio: abito scollatissimo, ma tutti guardano un altro dettaglio

Tra le protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio lei, Wanda Nara. La bellissima moglie di Mauro Icardi ha conquistato già il pubblico con i suoi commenti senza peli sulla lingua. Ma, c’è da dirlo, l’argentina incanta tutti anche e soprattutto con la sua bellezza. Che, puntata dopo puntata, è messa in risalto alla perfezione dagli abiti scelti dalla Nara per le dirette. Quello di questa sera, ad esempio, è semplicemente incantevole. L’opinionista indossa un abito lungo blu, dalla scollatura molto profonda, che lascia intravedere le generose forme dell’argentina. Ma è anche un altro il dettaglio ‘bollente‘ del look della Nara. Scopritelo con i vostri occhi:

Eh si, la scollatura di Wanda è davvero notevole, ma, a rendere il look ancora più ‘audace’ ci ha pensato anche lo spacco dell’abito, che lascia scoperta tutta la gamba della bellissima argentina. Che dire, Mauro Icardi è senza dubbio uno degli uomini più invidiati del momento!