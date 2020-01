Wanda Nara l’ha appena svelato e ne parlano ormai tutti: quando parte la pubblicità al Grande Fratello Vip… sapete cosa fa?

Wanda Nara è alle prese con tantissimi impegni giornalieri. Certo, non da adesso che ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip, ma da quando ha deciso di essere moglie, mamma, showgirl e procuratrice allo stesso tempo. Spesso, Wanda finisce col non avere tempo per conciliare tutte le cose. Insomma, come si potrebbe non capirla? “Lavoro tanto, ma tutto quello che faccio è per la mia famiglia”, spiega nell’intervista appena rilasciata Tv Sorrisi e Canzoni. Ma non è tutto. Wanda spiega anche che spesso approfitta delle pause al Grande Fratello Vip durante la trasmissione per controllare le telecamere di casa. Proprio così. Ecco, scopriamola in questa lunga intervista appena concessa.

Wanda Nara rivela cosa fa durante le pause al Grande Fratello Vip

Cosa fa Wanda mentre al Grande Fratello Vip si è tutti in pausa, probabilmente, durante la pubblicità? Ecco, lo spiega lei stessa: “Casa mia è piena di telecamere di sicurezza. Ne ho 43 sparse ovunque, tranne in bagno. Nelle pause del programma mi collego dal cellulare e vedo tutto quello che fanno i miei figli. L’altra sera ho beccato la piccola con l’iPad a letto, anche se sa benissimo che non deve farlo!”

Da poco, la vita di Wanda e Mauro Icardi è cambiata. Proprio qualche mese fa il loro trasferimento a Parigi. Mauro è diventato il centravanti del Paris Saint Germain ed è molto impegnato. Così, quello che prima faceva in casa, adesso non lo fa più. “Prima che Mauro andasse a lavorare a Parigi seguiva i nostri quattro cani e li portava fuori due o tre volte al giorno. E se si rompeva qualcosa l’aggiustava lui”, spiega l’argentina. Ma cosa fanno Wanda e Mauro quando sono a casa, magari quando tutti i bambini sono a letto pronti per dormire? “Non ci piace uscire, così messi a letto i ragazzi abbiamo del tempo per noi: ordiniamo un sushi, parliamo, vediamo un film”.

Non mancheranno polemiche…

In effetti, Wanda Nara è da poco in questo nuovo mondo della televisione. Ha cominciato qualche tempo fa con Tiki Taka, trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. E adesso è arrivato il passaggio ad opinionista del Grande Fratello Vip con Pupo. Siamo sicuri che non mancheranno polemiche e ultimamente è anche arrivata una frecciatina al suo indirizzo da parte di Karina Cascella. Se ci aspettiamo altre frecciatine? Beh, di sicuro. Wanda Nara è una donna che, nel bene e nel male, fa discutere. Bellezza disarmante, donna dal carattere forte e decisa. Siamo certi che saprà difendersi da qualsiasi attacco.