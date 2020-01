Chi è e che lavoro fa la moglie di Giacomo Poretti? Si chiama Daniela Cristofori, ecco tutto quello che sappiamo di lei

Conosciamo tutti Giacomo Poretti, che compone il trio più famoso del cinema italiano insieme ad Aldo e Giovanni, ma forse non tutti sanno chi è sua moglie. Perché, dunque, non accendere un riflettore su di lei? Proviamo a capire cosa sappiamo su di lei. Innanzitutto si chiama Daniela Cristofori ed è nata a Lecco il 29 gennaio 1966. Ha conseguito gli studi presso la scuola di recitazione d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Non si è fermata al diploma ed ha continuato andando all’Università, iscrivendosi alla facoltà di Psicologia della Cattolica di Milano. Si è anche specializzata in Psicoterapia ad orientamento analitico transazionale e, attualmente, lavora nel suo studio a Milano.

Chi è la moglie di Giacomo Poretti? Si chiama Daniela Cristofori ed ha 54 anni

Lavora come psicoterapeuta a Milano, sì, ma non ha mai rinunciato a quello che forse è stato il suo più grande sogno: fare l’attrice. Ha lavorato infatti con suo marito nei film ‘Chiedimi se sono felice’ e ‘Tu la conosci Claudia?’. Successivamente, è stata protagonista in ‘Fuori dal mondo’ e ‘Ravanello Pallido’. Ha preso parte anche alla celebre soap, ‘Vivere’, andata in onda su Canale 5.

Ha condiviso tanti progetti lavorativi con suo marito. Dal mondo del cinema alla psicologia, passando per la passione per i libri. ‘Litigare danzando’, infatti, è un testo venuto fuori dalla voglia di analizzare tutta le dinamiche della vita di coppia. E’ il loro primo progetto realizzato tutto in collaborazione. Ne hanno parlato qualche tempo fa così: “L’dea è nata da alcune letture che avevamo fatto diversi anni fa per giovani coppie in procinto di sposarsi. Lo spettacolo non è altro che una sorta di dialogo tra di noi. Lo facciamo però utilizzando lo strumento del teatro. Ci siamo ispirati a vicende personali, ma anche ad alcuni racconti di amici. Tra di noi ci sono 20 anni di fiducia e lui è un professionista eccezionale”.

Vita privata e social

Non è molto seguita sui social: i suoi followers arrivano a stento a 150. Di lei e della sua vita privata sappiamo che è la seconda moglie di Giacomo Poretti: hanno avuto un figlio che hanno chiamato Emanuele.