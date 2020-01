Antonella Clerici, clamoroso sfogo della conduttrice sui social: “Sapete che vi dico? Io sono stanca”; ecco le sue sue parole.

Uno sfogo inaspettato, quello di Antonella Clerici apparso poco fa sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha pubblicato lo screen di un suo tweet, in cui ha utilizzato parole che non potevano passare inosservate. La Clerici si dichiara stanca dell’arroganza e dei troppi giudizi, chiedendo un po’ di silenzio. Nella didascalia al post, Antonella si limita ad augurare ai suoi followers un buon weekend, e non esplicita a chi sia ‘indirizzata’ la frecciatina. Ma, con ogni probabilità, quello della Clerici è un commento su tutte le polemiche nate negli ultimi giorni intorno al Festival di Sanremo che sta per iniziare. Antonella, infatti, sarà una delle donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. Scopriamo nel dettaglio cosa ha scritto la conduttrice.

Antonella Clerici, clamoroso sfogo sui social: “Ho voglia di un po’ di silenzio”

“Ho voglia di gentilezza, di serenità, di compassione. E anche, talvolta, di un po’ di silenzio”. Queste alcune delle parole che, questa mattina, Antonella Clerici ha lanciato in un tweet che non è passato inosservato. Un tweet che ha tutta l’aria di essere uno sfogo, dopo la bufera mediatica che ha coinvolto il Festival di Sanremo e, in particolare, il conduttore e direttore artistico Amadeus. Antonella ha voluto condividere le sue parole anche su Instagram, con un post che ha immediatamente scatenato i commenti dei followers. Ecco le sue parole:

Antonella Clerici si scaglia contro chi ‘cerca a tutti i costi il conflitto’. E in anti tra i commenti appoggiano le sue parole. Tra tutti, spicca il commento di Mara Venier, un’altra tra le donne che vedremo con Amadeus: applausi e cuoricino, nel commento della regina di Domenica In. Anche Paola Perego sostiene la Clerici, e scrive: “È proprio così amica mia”. E voi, cosa ne pensate del post pubblicato da Antonella?