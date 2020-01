C’è Posta Per te, Antonio Banderas è il primo grande ospite della serata: la sorpresa di Andrea per la mamma Marisa dopo il suo grande dolore.

C’è Posta Per Te è ricominciato con una nuova puntata, la terza di questa stagione. Come sempre il programma di Maria De Filippi regala grandi colpi di scena e soprattutto fortissime emozioni. La puntata di questa sera è cominciata con un super ospite e una sorpresa. In studio è arrivato infatti Antonio Banderas, grandissimo attore pluripremiato. Andrea da Catania è il protagonista della prima storia, che ha chiesto di far venire Banderas per fare una sorpresa a sua mamma Marisa, per farla di nuovo sorridere dopo il grande dolore che ha colpito la loro famiglia: ecco la storia della donna e le grandi emozioni che ha regalato al pubblico.

C’è Posta Per Te, la storia di Marisa: in studio per lei c’è Antonio Banderas

C’è Posta Per Te è un programma davvero emozionante. Come ogni settimana, le storie dei protagonisti sono imperdibili e commoventi. La prima è quella di Andrea, che è arrivato in studio per fare una sorpresa a sua madre Marisa. Un anno fa, purtroppo, è venuto a mancare, infatti suo padre, nonché marito di Marisa. L’uomo è morto improvvisamente nel sonno, e la cosa ha letteralmente distrutto di dolore la sua famiglia, in particolare sua moglie, che da allora non è riuscita più a riprendersi e a tornare davvero a vivere. A scrivere al programma è Andrea, che vorrebbe rivedere sua mamma sorridere. Lui sta per diventare papà a sua volta e vorrebbe che sua madre tornasse com’era una volta, sempre pronta a cucinare buoni pranzetti per la famiglia, con l’entusiasmo che l’ha sempre contraddistinta, e che caratterizzava la loro vita familiare quando c’era suo padre.

Dalla lettera che Andrea ha scritto a Marisa si evince il grande amore che legava la donna a suo marito, tanto che oggi lei non riesce più a vivere o a fare qualcosa di bello e divertente. La richiesta di Andrea e dei suoi fratelli, uno dei quali ha anche raggiunto sua madre in studio, è che Marisa torni a vivere, per amore della sua famiglia, sempre nel ricordo e nell’amore di suo marito.

L’ingresso di Antonio Banderas ha lasciato la donna senza parole, così come il suo emozionante discorso. L’attore ha fatto anche dei regali ad Andrea e alla sua famiglia, regalando un profumo a Marisa, uno fatto proprio da lui, poi ha chiesto alla donna di cucinare qualcosa di buono per lui se dovesse andare un giorno in Sicilia. “Dovresti iniziare di nuovo a cucinare qualcosa di buono come facevi prima, per questo ti ho regalato anche un bel forno nuovo”, ha detto poi l’attore. Alla fine la donna ha aperto la busta per abbracciare suo figlio, promettendogli di essere una nonna speciale per la piccola che sta per nascere, che porterà il suo nome, e di provare di nuovo a uscire pian piano e riprendere un po’ alla volta in mano la sua vita.