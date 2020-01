C’è Posta Per Te, la storia di Salvatore: ha tradito tre volte sua moglie

C’è Posta Per Te, la storia di Salvatore appassiona il pubblico: è venuto per sua moglie, dopo averla tradita per tre volte, ecco com’è andata a finire.

C’è Posta Per Te è uno dei programmi che più emoziona il pubblico. Questa sera c’è la terza puntata della nuova stagione, e come sempre non mancano momenti commoventi. Antonio Banderas è stato il primo super ospite della serata, arrivato in studio per fare una sorpresa alla signora Marisa, colpita da un grande dolore. Poi altre storie forti hanno emozionato il pubblico, una fra tutte quella di Salvatore, arrivato dalla provincia di Salerno per chiedere perdono a sua moglie Federica dopo averla tradita tre volte con un’altra donna: ecco tutti i dettagli della vicenda e com’è andata a finire.

C’è Posta Per te, Salvatore chiede perdono a sua moglie: l’ha tradita tre volte

C’è Posta Per Te sta regalando anche stasera tante storie forti ed emozionanti, che hanno tenuto il pubblico attaccato al televisore. Quella di Salvatore è sicuramente una di queste. Il giovane di Pontecagnano, provincia di Salerno, racconta di essere sposato con Federica da 12 anni, e che con lei ha costruito una splendida famiglia, con tre bambini. Qualche anno fa, però, in un periodo difficile, Salvatore ha conosciuto in un bar un’altra ragazza, della quale pensava di essersi innamorato. Dopo un periodo di amore clandestino con questa donna, lascia sua moglie con un sms e va via di casa, ma la convivenza con la compagna dura solo 20 giorni, perché poi lui si rende conto di aver sbagliato e torna a casa dalla moglie, che decide di dargli una seconda possibilità. Passano alcuni mesi, però, e Salvatore ricomincia a sentire l’altra donna, lasciando ancora una volta sua moglie, che stavolta gli dice che non l’avrebbe più perdonato. Dopo poco tempo, però, lui torna di nuovo da Federica, e lei dopo alcuni mesi gli permette di rientrare a casa.

La loro vita insieme, però, non è più la stessa, la passione diminuisce e il rapporto cambia. Entrambi se ne accorgono, ma poi Salvatore viene ricontattato dall’altra donna, e ricomincia a sentirla telefonicamente. Dopo due mesi di relazione nascosta, è Federica a scoprire i messaggi tra Salvatore e la sua amante, e a cacciare definitivamente il marito di casa. “Lui ha un’autonomia di 5 mesi, poi sbaglia di nuovo”, ha più volte ripetuto Federica.

Federica inizialmente non ha voluto ascoltare nessuna ragione, convinta di non voler più dare un’altra possibilità a suo marito. “Mi sono umiliata”, ha detto, aggiungendo che da quando Salvatore è andato via di casa lei è più serena. Maria De Filippi ha provato più volte a farla ragionare, ma Federica non ha avuto dubbi e ha deciso di chiudere definitivamente la busta.